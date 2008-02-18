شیرازی رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبات نشست فوق العاده این انجمن که چند روز پیش برگزار شد، گفت: شهردار کرج که عضو انجمن هم محسوب می شود برای نخستین بار در جلسه انجمن حاضر شد و خوشبختانه نشست ما با مصوبات خوبی همراه بود که یکی از آنها اختصاص 100 میلیون تومان برای کتابخانه های عمومی استان بود که یکی دو روز پیش این پیشنهاد شهردار به تصویب شورای شهر هم رسید و به زودی این مبلغ در کتابخانه های عمومی شهرستان هزینه می شود.

مهدی اسماعیلی شیرازی اضافه کرد: با اینکه شهردار برای بار اول به انجمن می آمد اما نشان داد که نگاه فرهنگی مناسبی به ویژه به حوزه کتابخانه های عمومی دارد. امیدواریم با روند جدید کتابخانه های کرج از شرایط بحرانی فعلی خارج شوند.

رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی از پذیرش بدهی های نیم درصدی توسط سید مهدی مقدسی - شهردار کرج - خبر داد و گفت: شهردار بدهی های نیم درصد به انجمن را پذیرفت و ضمن تخصیص 100 میلیون تومان از این بابت، قول مساعد داد که از سال آینده بدهی ها به صورت ماهانه در کتابخانه های عمومی کرج هزینه شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان، شهرداری کرج رقمی در حدود دو میلیارد تومان بابت بحث نیم درصد به این انجمن بدهکار است و چندی پیش به دلیل ناتوانی انجمن در پرداخت مزایای کارکنان شاغل در کتابخانه های عمومی، برخی کتابداران شهرستان استعفا دادند و تعدادی از کتابخانه های عمومی کرج هم در آستانه تعطیلی قرار گرفت.