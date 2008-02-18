برگزیدگان نخستین همایش منطقه ای "دانشجو، اتحاد ملی و انسجام اسلامی" معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شب گذشته در سالن آمفی تئاتر دانشگاه کردستان برترینهای نخستین همایش منطقه ای دانشجو - اتحاد ملی و انسجام اسلامی در سنندج معرفی شدند.

مسئول بسیج دانشجوی استان کردستان تعداد مقاله های رسیده به نخستین همایش منطقه ای دانشجو - اتحاد ملی و انسجام اسلامی را 180 مقاله ذکر کرد و افزود: این همایش به همت بسیج دانشجویی و مراکز آموزش عالی استان و در راستای نهادینه کردن اتحاد ملی و انسجام اسلامی و نامگذاری آن از سوی رهبر معظم انقلاب برگزار می شود.

وی ادامه داد: پس از اعلام فراخوان این همایش 186 مقاله جهت حضور در بخش مسابقه پذیرفته شده است که پس از اعلام نظر هیئت داوران 18 اثر برتر انتخاب و در مراسم پایانی ضمن اهدا لوح تقدیراز آنان تجلیل شد.

مسئول بسیج دانشجویی استان کردستان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این همایش منطقه ای یافتن راهکارهای عملی اتحاد ملی و انسجام اسلامی با رویکر علمی و پژوهشی است.

باقری عنوان کرد: امیدواریم این حرکت زیربنایی باشد برای مراکز آموزش عالی کشور تا بتوانند از نتایج آن در این راستا استفاده بهینه نمایند.

در مراسم اختتامیه این همایش که به مدت یک روز برگزار شد مشاور رئیس جمهور در اهل سنت، جانشین بسیج دانشجویی کشور، معاون وزیر علوم و جمعی از مدیران و مسئولان استانی حضور داشتند.