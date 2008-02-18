رایزنی سنیوره با مقامهای کویتی درباره لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، در دیدار فؤاد سنیوره و"شیخ ناصر محمد احمد الصباح" همتای کویتی وی؛ تحکیم همکاری مشترک در زمینه های مختلف، حمایت از روابط دوجانبه میان دو کشور و تحولات عربی و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سنیوره علاوه بر همتای کویتی خود، با "شیخ نواف الاحمد الجابر" ولیعهد کویت دیدار کرد.

ولیعهد کویت در این دیدار ضمن ابراز امیدواری برای امنیت و ثبات لبنان بر حمایت کشورش از وحدت و همبستگی لبنان تاکید کرد.

لازم به ذکر است "شیخ محمد الصباح سالم الصباح" معاون نخست وزیر کویت یکشنبه از کشورهای عربی خواست تا برای فراهم کردن زمینه مناسب برای برگزاری موفقیت آمیز اجلاس سران عرب در دمشق که قرار است اواخر ماه مارس برگزار شود؛ تلاش کنند.

نخست وزیر لبنان قرار است علاوه بر کویت به انگلیس و فرانسه نیز سفر کند.

وی با هدف مطلع کردن مقامهای این کشورها از تحولات لبنان به ویژه خلاء ریاست جمهوری این کشور، سفر خود را آغاز کرده است.

به گزارش مهر، لبنان از پایان ریاست جمهوری امیل لحود در 24 نوامبر سال 2007 (سوم آذر)تا کنون بدون رئیس جمهور است.

به دلیل دست نیافتن گروههای سیاسی لبنان به توافق درباره نحوه انتخاب رئیس جمهور، این کشور دچار بحران سیاسی شده است. انتخاب رئیس جمهور تا کنون چهارده بار به تعویق افتاده است.