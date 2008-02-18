تشکیل شورای عالی کودک و نوجوان ضروری است

مجید خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: از آنجا که شخصیت جامعه به خصوص جوانان در دوران کودکی و نوجوانی شکل می گیرد باید با تشکیل شورایی خاص از کودکی بر تربیت و پرورش کودکان نظارت داشت.

خالقی خاطرنشان کرد: کلیه فعالیتها و محورهای اصلی زندگی هر فرد در دوران کودکی شکل می گیرد بر همین اساس توجه به آن و ایجاد زیرساختهایی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر دوره آموزشی مربیان کانون به صورت جدی مطابق با علم روز در استان کرمان پیگیری می شود و از ابتدای سال جاری تاکنون پنج دوره حضوری و دو دوره غیر حضوری آموزشی برگزار شده است.

خالقی گفت: مهمترین مرکز شکل گیری شخصیت کودکان خانواده ها هستند بنابراین در این دوران باید کودک را با مفاهیم اسلامی آشنا کرد و بذر ایمان را در آنان رشد داد.