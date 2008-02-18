نباید به ایران به عنوان دشمن نگاه کرد/ چاره ای جز مذاکره با ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط درپاسخ به پرسش جهت دار مبنی براینکه "منوچهر متکی وزیر امورخارجه ایران اخیرا در تشییع جنازه عماد مغنیه در بیروت مشارکت داشت و امروز ایران در دمشق درباره تحقیقات ترور مغنیه حضور دارد و همچنین مسئولانی ایرانی با سران حماس در سوریه درباره اوضاع نوارغزه دیدار می کنند، براین اساس به نظر می رسد که ایران در غزه، لبنان، و سوریه و حتی در عراق و درمجموع در قلب مسائل مربوط به امنیت ملی عربی حضور دارد، به نظرشما چه چیزی به ایران اجازه می دهد که دراین مسائل حضور داشته باشد؟ آیا آن همان وجود خللی در نظام عربی نیست؟" گفت : بدون شک، در نظام عربی خلل وجود دارد و آنچه که ما باید انجام دهیم؛ جلوگیری از بروز چنین خلل ها و تجاوزات است. اما ایران کشوری در خاورمیانه است و کشور نا آشنا و غریب و کشوری دشمن نیست و نباید به ایران به عنوان یک دشمن نگاه کرد.درعین حال راه برای رسیدن به تفاهم همان گفتگو میان اعراب و ایران وجود دارد که هنوز صورت نگرفته است.

دبیرکل اتحادیه عرب درباره احتمال نظارت اتحادیه عرب بر این مذاکرات تصریح کرد: من دائما خواستار انجام چنین مذاکره ای هستم و بار دیگر هم دراین گفتگو براین موضوع تاکید می کنم که چاره ای به جز مذاکره عربی - ایرانی نیست.

وی درباره اینکه دراین گفتگو چه موضوعاتی مورد بررسی قرارمی گیرد، گفت: امنیت منطقه. بالطبع منافع عربی و ایرانی هم وجود دارد. مذاکرات نباید به ضرر دو طرف انجام شود. عمروموسی درباره اینکه چرا دعوتهای وی برای انجام مذاکرات توجه نمی شود، پاسخ داد: مشکلاتی وجود دارد.

دبیرکل اتحادیه عرب درباره تاثیرات احتمالی ترورعماد مغنیه بر اتحادیه عرب و ماموریت عمرو موسی در لبنان، گفت : عملیات ترور درباره هرکسی و در هر مکانی باید متوقف شود. بالطبع اختلافات سیاسی، شخصی و فکری وجود دارد، اما نباید این اختلافات به ترور منجر شود.

وی درباره اینکه آیا این ترور ممکن است از سوی عناصر داخلی یا اینکه اسرائیل همانطوری که حزب الله می گوید، صورت گرفته باشد و آیا این عملیات بر پرونده لبنان تاثیر می گذارد؟ خاطرنشان کرد: من دراین باره هیچ اطلاعی ندارم. باید منتظر تحقیقات باشیم، اما ما اتهامات وارده علیه طرفهای خارجی را بدون درنظرگرفتن اتهامات علیه کشورهای عربی مورد توجه قرار می دهیم.

دبیرکل اتحادیه عرب با رد تاخیر سفرش به بیروت، تاکید کرد : موعد مشخص انتخاب ریاست جمهوری لبنان به تعویق نمی افتد و ما برای برگزاری کنفرانس سران عرب در دمشق نیازمند انتخاب رئیس جمهوری آتی لبنان هستیم.

وی درادامه با تاکید براین موضوع که کنفرانس سران عرب در دمشق در موعد مقرر خود برگزارمی شود، گفت: دراین کنفرانس سطح شرکت کنندگان مانند سابق است و مشکلات زیادی ( از طریق برگزاری آن) حل خواهد شد.

عمرو موسی درپاسخ به پرسشی درباره مشکل مردم نوارغزه اظهار داشت : اتحادیه عرب به ساکنان غزه اولا از طریق صدها میلیون دلار کمک کرد.

وی افزود: اتحادیه عرب رسما غذا، پوشاک دارو به نوارغزه فرستاد و حسابهای بانکی هم آنجا بازکرد،اما اتحادیه نمی تواند این محاصره خطرناک را بشکند و درنتیجه خواسته ما این است که باید این محاصره متوقف شود.