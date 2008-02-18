برگزاری کنفرانس ممنوعیت استفاده از بمبهای خوشه ای در نیوزیلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این کنفرانس پنج روزه در ادامه کنفرانسهایی برگزار می شود که به ابتکار نروژ از" فوریه" سال گذشته شروع شد و قرار است درماه "می" در دوبلین - پایتخت ایرلند- تصمیم گیری نهایی برای منع رسمی این بمبها را انجام دهد.

83 کشور جهان از این پیمان جهانی برای حمایت ازغیر نظامیان پشتیبانی کرده اند، اما کشورهای تولید کننده این بمبها ازجمله چین روسیه و آمریکا همچنان با آن مخالفت می کنند .

کنفرانس به پیشنهاد ائتلاف مبارزه با بمبهای خوشه ای که یک ائتلاف جهانی متشکل از 200 سازمان مدنی است تشکیل شده است .

بمبهای خوشه ای حتی سالها پس از جنگ هم عامل کشتار غیر نظامیان در مناطق مختلف جهان هستند.

بمبهای خوشه ای نخستین بار در جریان جنگ دوم جهانی به کار گرفته شد و از آن پس تا کنون به طور گسترده در جریان مناقشات و درگیرهای مسلحانه در کشورهای لائوس، ویتنام، کامبوج، افغانستان، کشورهای آفریقایی،کوزوو، عراق و لبنان به کار گرفته شده است .



شش کشور استرالیا، ایرلند، نیوزیلند، نروژ، مکزیک و پرو از یک سال گذشته در اسلو،برای تبیین معاهده ای درباره منع کاربرد بمبهای خوشه ای تلاش می کنند.



دولت آمریکا خرداد ماه گذشته در ادامه سیاستهای دوگانه خود، با تصویب قانونی بین المللی برای ممنوعیت استفاده از بمبهای خوشه ای مخالفت کرد.



هیئت اعزامی آمریکا به نشست قراردادهای بین المللی درباره سلاحهای متعارف (ccw) مخالفت خود را با وضع قانونی بین المللی که به موجب آن استفاده از بمبهای خوشه ای در سراسر جهان ممنوع شود، اعلام کرد.

در نشست اسلو که اسفند ماه 85 برگزار شده بود نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی با ممنوعیت استفاده از بمبمهای خوشه ای مخالفت کرده بودند.

کشورهای حاضر در نشست اسلو خود را متعهد کرده بودند که تا سال 2008 درباره معاهده ای که این سلاحها را ممنوع می کند، مذاکره کنند.

انگلیس از این نوع سلاحها در کوزوو و مراحل اولیه جنگ عراق استفاده کرد؛ رژیم اسرائیل به علت استفاده از این بمبها در جنگ 33 روزه علیه مردم بیگناه لبنان مورد انتقاد قرار گرفته است.هنوز بمبهای خوشه ای رژیم صهیونیستی به جامانده از جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته با لبنان، در جنوب این کشور قربانی می گیرد.

بلژیک استفاده از این نوع بمبها را ممنوع کرد و استرالیا و نروژ مهلتی را برای استفاده آنها اعلام کرده اند. آلمان نیز گفته که نیروهای آن کشور، استفاده از این بمبها را متوقف خواهند کرد.