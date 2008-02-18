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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اعتبارات عمرانی استان کرمان 27 درصد رشد یافته است

اعتبارات عمرانی استان کرمان 27 درصد رشد یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار کرمان از افزایش 27 درصدی اعتبارات عمرانی این استان خبر داد.

جواد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نیاز استان به عمران و آبادانی، اعتبارات عمرانی در سال آینده به 207 میلیارد تومان رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در استان کرمان 22 گسل خطرناک وجود دارد که در 100 سال گذشته ویرانگرترین زمین لرزه ها را در استان کرمان به همراه داشته است.

کمالی بیان داشت: مقاوم سازی خانه های مسکونی با صرف پنج درصد از هزینه خانواده ها و رویکرد مردم به بیمه خانه های مسکونی می تواند در کاهش خسارت نقش موثری داشته باشد.

وی عنوان کرد: بافت فرسوده شهر کرمان هزار و 598 هکتار برآورد شده است و با احتساب بافتهای فرسوده سایر شهرستانهای استان کرمان برای ترمیم و مقاوم سازی این مناطق به 30 میلیون دلار بودجه نیاز داریم.

کد مطلب 640715

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