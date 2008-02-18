بوردو با 6 گل موناکو را درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بوردو به عنوان نزدیک ترین تعقیب کننده لیون، دیشب در هفته بیست و پنجم رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه با 6 گل مقابل میزبان خود موناکو در استادو لوییز دوم به برتری رسید. برای بوردو، فرناندو کاوناگی(51 و 64)، یوهان میکود(59 و 87)، ماروآنه چاماخ(81) و گابریل اوبرتان(90) گلزنی کردند. بوردو با این پیروزی 48 امتیازی شد و به یک امتیازی لیون رسید.

الخاندرو آلونسو، هافبک بوردو، پس از این پیروزی پرگل گفت: ما در دیدار با موناکو به یک نتیجه عالی دست پیدا کردیم. با این نتیجه، فشار بیشتری بر لیون وارد خواهیم کرد.

شادی بازیکنان بوردو پس از گلزنی مقابل موناکو

در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته تیم مارسی در ولودروم با نتیجه 2 بر یک مقابل پاریسن ژرمن به برتری رسید. تیم میزبان ابتدا در دقیقه 30 توسط روتن از روی نقطه پنالتی دروازه باش باز شد اما در ادامه با گل های تایه تایوو(37) و ممدو نیانگ(45) این دیدار را با پیروزی پشت سر گذاشت.

اریک گرتس، سرمربی مارسی، گفت: زمانی که از حریف خود با یک گل عقب افتادیم، ترس به دل راه ندادیم و در نهایت بازی را برنده شدیم.

مارسی با این پیروزی به رده چهارم جدول رده بندی رقابت ها صعود کرد.



جدول رده بندی:

1- المپیک لیون 49 امتیاز

2- بوردو 48 امتیاز

3- نانسی 41 امتیاز

4- المپیک مارسی 38 امتیاز

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18- تولوز 27 اغمتیاز

19- سوشو 24 امتیاز

20- متز 12 امتیاز