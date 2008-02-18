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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۴۲

آغاز حیات نسل سوم وب با ایده های مغز متفکر ایرانی

آغاز حیات نسل سوم وب با ایده های مغز متفکر ایرانی

هومن رادفر محقق ایرانی، بنیانگذار و رئیس شرکت تکنولوژیکی "کلیر اسپرینگ دولپر" در آمریکا ایده های استثنایی در مطرح کرده که در آینده ای نه چندان دور به طراحی و تولید ابزارهای لازم برای حیات یافتن نسل سوم وب منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که هنوز شمار قابل توجهی از کاربران وب در سراسر جهان خود را با نسل دوم وب همچون فضاهای مجازی تطبیق نداده و به آنها عادت نکرده باشند اما باید از هم اکنون منتظر حیات یافتن نسل سوم در فرآیند تکامل آنلاین بود.

هومند رادفر مغز متفکر و بنیانگذار شرکت "کلیر اسپرینگ دولپر" که اخیرا نیز در دومین کنفرانس سالانه Southeast Venture در ویرجیانا حضور یافته بود می گوید : شرکت من در حال حاضر ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای نسل دوم وب را طراحی و تولید می کند اما رویکرد جدید ما ورود به دنیای نسل سوم وب است.

این شرکت که در سال 2004 و با همکاری رادفر و آستون فات بنیان گذاشته شد ایده هایی نوین برای طراحی و تولید ابزار مورد نیاز برای گسترش نسل دوم وب را فراهم کرده است.

به گزارش مهر، این مغز متفکر که از دانشگاه کارنگی ملون فارغ التحصیل شده است می افزاید: در فناوری نوین نسل سوم وب به تجربیات تعاملی پرداخته می شود.

به عقیده وی جرقه های این نسل جدید را می توان در فرمت برنامه نویسی RSS در سایتهای اینرنتی شناخته شده جهان مشاهده کرد.

کد مطلب 640721

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