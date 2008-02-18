قیام مردم تبریز سبب خیزش عظیمی در انقلاب بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در آغاز جلسه علنی امروز با اشاره به 29 بهمن و سالروز قیام قهرمانانه تبریز در سال 56 اظهار داشت: این قیام سبب خیزش عظیمی در انقلاب اسلامی گردید.

وی به تعبیر مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته خود با جمعی از مردم تبریز اشاره و یادآور شد: ایشان گفتند مردم تبریز با قیام خود حادثه 19 دی ماه 56 قم را از یک حادثه به یک فرایند مبدل کردند.

حداد عادل گفت: این قیام نشانه بصیرت و غیرتمندی مردم آذربایجان و تبریز بود همانطور که مردم آذربایجان و تبریز تاثیر سرنوشت ساز در انقلاب مشروطه داشتند در این نیز دین خود را به ایران اسلامی ادا کردند.

رئیس مجلس با گرامی داشت یاد شهدای آذربایجان و تبریز در انقلاب اسلامی به مقام شامح آیت الله قاضی طباطبایی ادای احترام کرد.

وی خاطر نشان کرد: قیام 29 بهمن از مسجد ایشان به دعوت ایشان آغاز شد و آن آیت الله بزرگ نقش خود را در پیروزی انقلاب ادا کرد و جان خود را تقدیم انقلاب کرد.

حداد عادل با آرزوی سربلندی برای مردم تبریز و آذربایجان ابراز امیدواری کرد: این انقلاب با داشتن چنین پشتیبانانی از سراسر کشور به اهداف متعالی خود خواهد رسید.