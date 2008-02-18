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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۴۹

حدادعادل:

قیام مردم تبریز سبب خیزش عظیمی در انقلاب بود

قیام مردم تبریز سبب خیزش عظیمی در انقلاب بود

رئیس مجلس شورای اسلامی قیام قهرمانانه مردم تبریز در سال 56 را گرامی داشت و این قیام را نشانة بصیرت و غیرتمندی مردم آذربایجان و تبریز و سبب خیزش عظیمی در انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در آغاز جلسه علنی امروز با اشاره به 29 بهمن و سالروز قیام قهرمانانه تبریز در سال 56 اظهار داشت: این قیام سبب خیزش عظیمی در انقلاب اسلامی گردید.

وی به تعبیر مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته خود با جمعی از مردم تبریز اشاره و یادآور شد: ایشان گفتند مردم تبریز با قیام خود حادثه 19 دی ماه 56 قم را از یک حادثه به یک فرایند مبدل کردند.

حداد عادل گفت: این قیام نشانه بصیرت و غیرتمندی مردم آذربایجان و تبریز بود همانطور که مردم آذربایجان و تبریز تاثیر سرنوشت ساز در انقلاب مشروطه داشتند در این نیز دین خود را به ایران اسلامی ادا کردند.

رئیس مجلس با گرامی داشت یاد شهدای آذربایجان و تبریز در انقلاب اسلامی به مقام شامح آیت الله قاضی طباطبایی ادای احترام کرد.

وی خاطر نشان کرد: قیام 29 بهمن از مسجد ایشان به دعوت ایشان آغاز شد و آن آیت الله بزرگ نقش خود را در پیروزی انقلاب ادا کرد و جان خود را تقدیم انقلاب کرد.

حداد عادل با آرزوی سربلندی برای مردم تبریز و آذربایجان ابراز امیدواری کرد: این انقلاب با داشتن چنین پشتیبانانی از سراسر کشور به اهداف متعالی خود خواهد رسید.

کد مطلب 640722

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