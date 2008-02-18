غیر علنی بودن جلسه بر اساس تصمیم رئیس شورای شهر بوده است

علیرضا دبیر با بیان این مطلب به خبر نگار مهر تصریح کرد: جلسه روز گذشته شورای شهر قرار بود به صورت علنی برگزار شود که با تصمیم رئیس شورای شهر در نهایت به صورت غیر علنی برگزار شد و این مسئله نیز تصمیم هیئت رئیسه شورای شهر نبوده است.

وی به بررسی تبصره های بودجه سال 87 شهرداری در جلسه فوق اشاره کرد و افزود: در این جلسه معاون مالی و اداری شهرداری ، معاون هماهنگی و برنامه ریزی و مدیران مالی شهرداری تهران حضور داشتند که شهردار تهران نیز پس از شرکت در مراسم تشیع مرحوم توسلی در جلسه حاضر شدند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران همچنین یادآور شد: معتقدم جلسات بررسی بودجه باید به صورت علنی برگزار و همه در جریان صریح جلسات قرار بگیرند که در این زمینه ، بسیاری از اعضای دیگر شورا نیز با این نظر موافقند و لی در نهایت تصمیم گیری در این خصوص به عهده رئیس شورا و هیئت رئیسه است.

گفتنی است خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر پس از پایان جلسه دیروز با ابراز بی اطلاعی از دلایل غیر علنی بودن جلسه شورا ، این مسئله را ناشی از تصمیم هیئت رئیسه دانسته بود.