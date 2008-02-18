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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۰۶

شعب رسیدگی فوری به پرونده تصادفات در کرج تشکیل شد

کرج - خبرگزاری مهر: پنج شعبه از شعب دادگاه های عمومی و جزایی کرج به رسیدگی فوری به پرونده تصادفات اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این شعب با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش جمعیت کیفری زندانها از سوی دادگستری شهرستان کرج و به منظور رسیدگی فوری به پرونده تصادفاتی که در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی موجب صدمه بدنی عمدی به فرد شده است، تشکیل شد.

این شعب در صورت حضور همزمان طرفین پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست و پس از ارسال پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب کرج در حداقل زمان ممکن به پرونده رسیدگی می کند.

طرفین پرونده می توانند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب کرج و اطلاع از وضعیت ارسال پرونده به دادگاه در جهت رسیدگی به پرونده خود اقدام کنند.

کد مطلب 640726

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