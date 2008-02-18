اعلام گزارش وضعیت مشارکت سیاسی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر اسحاقی به بررسی مشارکت سیاسی جوانان در چهار شکل انتخاباتی ، حزبی ، مشارکت در سازمان های مدنی و سایر اشکال اشاره کرد و گفت: نتایج مشارکت انتخاباتی جوانان نشان می دهد که با افزایش درجه اهمیت انتخابات، میزان مشارکت جوانان نیز بیشتر می شود و بر این اساس در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم در دوره اول 9/64 درصد جوانان و در دوره دوم 3/64 درصد مشارکت داشته اند.

اسحاقی از گرایبشات اندک حزبی جوانان خبر داد و گفت: 4/78 درصد از جوانان اعلام کرده اند که هیچ گاه برای ستاد انتخاباتی یک کاندیدا فعالیت نکرده اند و 6/76 درصد از این جامعه آماری هیچ تلاشی برای قانع ساختن دیگران جهت رای دادن به کاندیدای یک جناح یا حزب خاص نداشته اند.

وی با اشاره به اینکه بسیج بالاترین میزان مشارکت جوانان در میان سازمان های غیر دولتی را دارد ، افزود: 48 درصد از جوانان جامعه آماری این پژوهش اعلام کرده اند که عضو بسیج هستند و بعد از بسیج باشگاه های ورزشی و تفریحی ، شورا ها و کانون های فرهنگی و هنری مساجد بالاترین فراوانی را داشته اند.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان از بررسی صورت های عینی و حرکت هایی که تبلور رفتارهای سیاسی جوانان است نظیر سخنرانی سیاسی ، تماس با مسئولان یا مقامات ، امضای طومار یا نامه اعتراضی ، توزیع اعلامیه یا بیانیه سیاسی، شرکت در تظاهرات سیاسی رسمی، شرکت در تظاهرات سیاسی غیر رسمی ، همکاری در برگزاری گردهمایی سیاسی و کاندیدا شدن در یک انتخابات به عنوان مصادیق سایر اشکال مشارکت سیاسی جوانان خبر داد.