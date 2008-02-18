راه اندازی دانشکده فناوریهای نوین در دانشگاه شیراز

دکتر محمد هادی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : اکنون در حال آماده کردن فضای فیزیکی دانشکده فناوری های نوین هستیم.

وی با بیان اینکه رشته هایی که در این دانشکده راه اندازی می شود با تاکید بر گرایش های بین رشته ای است، افزود: دانشکده فناوری های نوین برای توسعه راه اندازی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری راه اندازی خواهد شد.

رئیس دانشگاه شیراز در خصوص تعداد اعضای هیئت علمی که در دانشکده فناوری های نوین به کار گرفته می شود، گفت : در زمینه نانوتکنولوژی و بایوتکنولوژی از 45 استاد در نانو و حدود 40 استاد در بایو استفاده می شود.

دکتر صادقی از افتتاح دانشکده "نفت و گاز" در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود : دانشکده نفت و گاز دانشجو پذیرش کرده است و به زودی شروع به کار می کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه شیراز پارک علم و فناوری ندارد، گفت : استان فارس پارک علم و فناوری دارد اما مستقل از دانشگاه عمل می کند. البته سعی بر این است که ارتباط دانشگاه با این پارک تحقیقاتی فراهم باشد.