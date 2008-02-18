ارائه طرح تولید انرژی از ارتعاشات زمین توسط محققان ایرانی

دکتر سید خطیب الاسلام صدر نژاد در گفتگو با خبرنگار با بیان این خبر افزود : فلزات هوشمند مواد حافظه داری هستند که از ضایعات انرژی جلوگیری می کنرده و دارای کاربردهای بسیاری نیز هستند. در پروژه ای که تعریف شد قرار است این مواد در ساختمانها به کار روند که ضمن جذب و خنثی سازی ارتعاشات زمین قادر است این ارتعاشات را به انرژی تبدیل کند.

وی تامین آب آشامیدنی را از مسایل مهم دنیای امروز خواند و گفت: شیرین سازی آب آشامیدنی دارای تکنولوژی خاصی است که آمریکا با ساخت دستگاه "مبران" توانسته به این فناوری دست یابد. در این زمینه پژوهشگاه طرحی را در دست دارد تا بتواند به فناوری شیرین سازی آب شور دست یابد.

صدر نژاد نانو مواد، بیو مواد، انرژیهای تجدید پذیر، سرامیکهای پیشرفته و مواد نیمه هادی را از اولویتهای پژوهشی پژوهشگاه مواد و انرژی ذکر کرد و گفت: مطالعه بر روی مواد هوشمند نیز از دیگر اولویت های این پژوهشگاه است.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی از ایجاد دو پژوهشکده مواد نو و فلزلت گرانبها و کمیاب در این پژوهشگاه خبر داد و به مهر گفت : در پژوهشکده مواد نو در زمینه نانو مواد، بیو مواد و مواد هوشمند و در پژوهشکده فلزات گرانبها و کمیاب در حوزه طلا، پلاتین، رودیوم و رنیوم و سوپر آلیاژها تحقیق و بررسی می شود.

طبق گفته صدر نژاد این دو پژوهشکده تا سال آینده افتتاح خواهد شد.