اسرائیل در دوره شکست قرار دارد/سران عرب منتظر این لحظه بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، مغنیه شامگاه سه شنبه 23 بهمن توسط رژیم صهیونیستی و در نتیجه انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده درشهر دمشق- پایتخت سوریه- به شهادت رسید.

مغنیه یکی از رهبران برجسته نظامی حزب الله در جریان جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته که با شکست رژیم صهیونیستی همراه بود به شمار می رفت.

دبیرکل حزب الله لبنان درمراسم تشییع این مبارز برجسته،با اشاره کوتاه به نقش شهید مغنیه در پیروزی جنگ 33 روزه علیه رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرده بود : جنگ هنوز به پایان نرسیده و هیچ قرار داد آتش بسی در این رابطه به امضا نرسیده است و اکنون در ابعاد مختلف سیاسی،رسانه ای، مادی و امنیتی و با حمایت نفتی کشورهایی که از جنگ جولای پشتیبانی کردند ادامه دارد.

سید حسن نصرالله به صهیونیستها هشدار داد : امروز تنها یک کلمه می گویم،ای صهیونیستها، اگر شما واقعا خواهان جنگ تمام عیارهستید، همه جهان بشنود، ما هم آماده چنین جنگی هستیم.ما نیز مانند همه انسانها از حق مقدس دفاع از خویش برخوردار هستیم و این حق را در دفاع از سرزمین، برادران، رهبران وملت خود ادا خواهیم کرد.

این اظهارات ،رژیم صهیونیستی را در حالت فوق العاده قرار داده و وحشت بی سابقه ای را بر سران این رژیم حاکم کرده است.

اما در پی این اقدام تروریستی، منابع نزدیک به حزب الله فاش کردند: عملیات ترور عماد مغنیه با هزینه یکی از مسئولان کشورهای حاشیه خلیج فارس و حمایت فنی آمریکا و طرح اسرائیل و همکاری سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی برخی کشورهای عربی انجام شد.

منابع نزدیک به حزب الله درگفتگو با روزنامه الرای کویت با اشاره به عملیات ترور عماد مغنیه فرمانده نظامی جنبش حزب الله لبنان، اعلام کردند: چند طرف در این عملیات دست داشتند و بنابر اعترافات به عمل آمده از نقش اسرائیل،آمریکا و سازمانهای جاسوسی برخی کشورهای عربی در این عملیات که با ابزارهای اسرائیلی و برخی جریانهای فلسطینی به وقوع پیوست، پرده برداشته شد.

به گفته این منابع، تصمیم برای اجرای این عملیات ترور، تصمیمی اسرائیلی بود و آمریکا هم دراین عملیات همکاری تکنولوژیکی و فنی ارائه داد.

"عبد الستار قاسم" استاد علوم سیاسی دانشگاه النجاح نابلس واقع در کرانه باختری رود اردن در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر اظهار داشت : صهیونیستها سالهای متمادی است که به دنبال ترور مغنیه بودند و اکنون که این امر پس از شکست خفت بارشان در جنگ سی و سه روزه تابستان گذشته رخ داده؛ تلاش می کنند از آن برای فخرفروشی به جهان استفاده کرده و معترضان به سیاستهای خود را در داخل جامعه صهیونیستی ساکت کنند.

قاسم گفت : این رویکرد صهیونیستها است که مسئولیت عملیات فرامرزی خود را به عهده نمی گیرند وهمانگونه که پیش از این هم شاهد بودیم ؛آنها عملیات ترور ابوجهاد در تونس و دکتر فتحی شقاقی در مالت را هم به عهده نگرفتند تا هیچ دستاویز قانونی به دیگران جهت تعقیب قضایی این مسئله ندهند.

وی افزود : با این حال من تاکید می کنم که صهیونیستها عملا مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته اند واز سخنان آنها می توان به این نتیجه رسید که آنها دست به این عمل تروریستی زده اند و همانگونه که سید حسن نصرالله گفتند ایما واشاره های آنها از هر سخن صریحی هم در این رابطه واضحتر بود.

قاسم درباره علت سکوت کشورهای عربی واسلامی به استثنای ایران و سوریه، در برابر این اقدام جنایتکارانه وتروریستی که در یک کشور عربی رخ داده گفت : باید بگویم که عربها در سطح رسمی از این بابت خوشحال هستند، اما به دلیل آنکه شرایط همچنان مهیا نیست؛ نمی توانند علنا و به صراحت خوشحالی خود را ابراز کنند؛ آنها منتظر این لحظه بودند ودر انتظار ترور بسیاری دیگر از رهبران لبنانی وفلسطینی هم هستند.

این کارشناس سیاسی درباره چشم انداز منطقه پس از ترور شهید مغنیه و سخنان سید حسن نصرالله اظهار داشت : منطقه اکنون در شرایط بسیار متشنجی به سر می برد و منتظرجرقه ای برای انفجار بود که اسرائیل با ترور شهید مغنیه، این جرقه را زد.

عبد الستار قاسم ابرازعقیده کرد : حزب الله به طور حتم به این جنایت صهیونیستها پاسخ خواهد داد، زیرا حزب الله چنین مسائلی را بی پاسخ باقی نخواهد گذاشت؛به بیانی دیگر واکنش صهیونیستها به پاسخ حزب الله سبب آغاز جنگ خواهد شد واسرائیل بر اساس داده های موجود، جنگ جدید را هم خواهد باخت، زیرا پیروزی های اسرائیل از سال 2000 متوقف شده است و اکنون رژیم صهیونیستی در دوره شکست قرار دارد.

