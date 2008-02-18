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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۴

کیفیت پایین زمین چمن بر سطح کیفی فوتبال ایران تاثیر منفی گذاشته است

کرمان - خبرگزاری مهر: مهاجم نیجریه ای صنعت مس کرمان گفت: با اینکه باشگاه های ایرانی از لحاظ فنی از دیگر تیمهای آسیایی در سطح بالاتری قرار دارند اما کیفیت بد زمین چمن ورزشگاه ها به کیفیت بازی ها صدمه می زند.

اوچه منینهو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر خلاف اکثر لیگ های آسیایی که در آنها حضور داشتم، فوتبال ایران از یک سرمایه بزرگ برخوردار است و آن حضور گسترده تماشاگران در ورزشگاه ها است که برهیجان بازی ها می افزاید.

وی خاطرنشان کرد: در ایران مربیان بزرگی وجود دارد به خصوص قلعه نوعی در تیم مس کرمان که با استفاده از تجربیات و دانش او در آینده می توانم در سطح بالاتری بازی کنم.

اوچه یادآور شد: خوشبختانه کادر فنی مس کرمان در چهار دیدار گذشته که در آنها حضور داشتم از عملکرد من راضی بوده اند و به طور قطع با هماهنگی بیشتر با تیم در ادامه لیگ می توانم گلهای تاثیر گذاری برای مس بزنم.

بازیکن نیجریه ای مس گفت: با توجه به انگیزه بالای بازیکنان و دیدار خانگی مقابل ملوان روند صعودی تیم ادامه می یابد و با شکست این تیم در مکان بالاتری در جدول دست خواهیم یافت.

کد مطلب 640743

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