کیفیت پایین زمین چمن بر سطح کیفی فوتبال ایران تاثیر منفی گذاشته است

اوچه منینهو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر خلاف اکثر لیگ های آسیایی که در آنها حضور داشتم، فوتبال ایران از یک سرمایه بزرگ برخوردار است و آن حضور گسترده تماشاگران در ورزشگاه ها است که برهیجان بازی ها می افزاید.

وی خاطرنشان کرد: در ایران مربیان بزرگی وجود دارد به خصوص قلعه نوعی در تیم مس کرمان که با استفاده از تجربیات و دانش او در آینده می توانم در سطح بالاتری بازی کنم.

اوچه یادآور شد: خوشبختانه کادر فنی مس کرمان در چهار دیدار گذشته که در آنها حضور داشتم از عملکرد من راضی بوده اند و به طور قطع با هماهنگی بیشتر با تیم در ادامه لیگ می توانم گلهای تاثیر گذاری برای مس بزنم.

بازیکن نیجریه ای مس گفت: با توجه به انگیزه بالای بازیکنان و دیدار خانگی مقابل ملوان روند صعودی تیم ادامه می یابد و با شکست این تیم در مکان بالاتری در جدول دست خواهیم یافت.