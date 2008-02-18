لطف الوصل به مدعیان بالای جدول / پیروزی حریف سایپا پس از چند هفته ناکامی

به گزارش خبرگزاری مهر، الوصل که یکی از حریفان تیم فوتبال سایپا در مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیاست، شب گذشته در یک بازی برتر موفق به شکست الجزیره شد تا الشباب و دیگر تیم های مدعی بالای جدول با خیالی آسوده به تحکیم جایگاه خود در بازیهای پیش رو بیاندیشد.

برای الوصل در مصاف با الجزیره آندری دیاز دوبار در دقایق 71 و 90 گلزنی کرد تا تیمش پس از هفته ها ناکامی با 16 امتیاز به رده ششم جدول رده بندی صعود کند.

الجزیره که یکی از مدعیان قهرمانی لیگ امارات به شمار می رود با این شکست جایگاه خود در رده سوم جدول را نیز متزلزل می بیند، چرا که الشارجه می تواند با برتری در بازی امشب مقابل النصر جایگزین این تیم شود.

در دیگر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر رقم خورد:

* الوحده یک - الامارات 3

گلها: آندری لوچیانو سیلوا (11) برای الوحده و رسول خطیبی (66 و 48) و مهدی رجب زاده (75) برای الامارات

* الشعب یک - الاهلی یک

گلها: علی سامره (33) برای الشعب و کلدرسون سزار (4) برای الاهلی

- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای امارات امشب با برگزاری سه دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* الظفره - العین

* الشباب - حتا

* الشارجه - النصر

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای امارات به شرح زیر است:

1- الشباب 25 امتیاز

2- الشعب 24 امتیاز

3- الجزیره 21 امتیاز

4- الشارجه 19 امتیاز

5- الاهلی 18 امتیاز

6- الوصل 16 امتیاز

7- العین 14 امتیاز

8- الظفره 13 امتیاز - تفاضل گل 3-

9- الوحده 13 امتیاز - تفاضل گل 3-

10- النصر 12 امتیاز

11- حتا 9 امتیاز

12- الامارات 8 امتیاز