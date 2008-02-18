در گفتگو با مهر اعلام شد: ساخت سیلوهای مخصوص گندم در دستور کار

کمال ذبیحی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: میانگین عملکرد 5 سال اخیر کل محصولات زراعی در سطح کشور بالغ بر 12 میلیون و 300 هزار هکتار بوده که بیش از 50 درصد این میزان اختصاص به تولید گندم دارد.

مدیرکل دفتر طرحهای ویژه وزارت جهاد کشاورزی، بیان کرد: میزان تولید گندم از 5 میلیون و 600 هزار تن در سال زراعی 56-57 هم اکنون به 15 میلیون تن افزایش یافته ضمن اینکه میانگین عملکرد گندم آبی و دیم از هزار و 40 کیلوگرم به دو هزار و 300 کیلوگرم در سالجاری رسیده است.

تامین نیازداخلی گندم درسال زراعی آینده

وی اعلام کرد: درسال زراعی 86-87 میزان سطح زیرکشت گندم بالغ بر6.6 میلیون هکتارپیش بینی شده که ازاین رقم حدود 4 میلیون هکتار گندم دیم و بیش از 2.6 میلیون هکتار گندم آبی است.

ذبیحی سطح زیر کشت گندم در سال زراعی آینده را همانند سال زراعی 85-86 خواند و افزود: پیش بینی می شود در سال زراعی آینده همچون سالهای اخیر نیاز داخلی کشور به گندم تامین و برآورده شود.

وی با بیان اینکه اعتبارات در قالب طرح گندم به فعالیتهای مربوط به این بخش اختصاص می یابد، افزود: اعتبارت طرح گندم حدود 26 میلیارد تومان است که به فعالیتهای مختلف و بر اساس اولویتها پرداخت می شود.

دور سریع حرکت بخش کشاورزی به سمت تولید گندم

مدیرکل دفتر طرحهای ویژه وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پایداری درخودکفایی گندم، اظهارداشت: درسال زراعی 82-83 با تلاش مجری طرح گندم ( وزیرکنونی وزارت جهاد کشاورزی) قطع واردات گندم به واسطه دستیابی به خودکفایی در این محصول اساسی اعلام شد به نحوی که درسال 83 میزان خرید گندم مازاد بر نیاز مصرف کشاورزان بالغ بر11 میلیون و 210 هزار تن بود که با ادامه این روند میزان خرید در سالجاری به 11 میلیون و 530 هزار تن افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت پایداری در تولید گندم در کشور ادامه دارد، افزود: ازسال 83 تاکنون در 4 سال متوالی نیاز داخلی کشور به گندم شده است.

خرید تضمینی و استمراردرخودکفایی گندم

ذبیحی عنوان کرد: درراستای استمرار درخودکفایی تولید گندم، خرید این محصول استراتژیک به صورت تضمینی از کشاورزان صورت می گیرد که این نرخ برای سال زراعی 86-87 معادل 10 درصد نسبت به سال زراعی جاری افزایش یافته است.

وی با اشاره به خرید توافقی بیش از 500 هزار تن گندم توسط کارخانجات آرد از کشاورزان در سالجاری، تصریح کرد: خرید گندم توسط بخش خصوصی ازسیاستهای وزارت جهاد کشاورزی است که ممنوعیتی برای خرید گندم کشاورزان به نرخی بالاتراز تضمینی وجود ندارد.

مدیرکل دفتر طرحهای ویژه وزارت جهاد کشاورزی، افزود: امرسپردن خرید گندم به بخش خصوصی در سالجاری در راستای حمایت از سیاست وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی به صورت پایلوت آغازشده است.

ساخت سیلوهای مخصوص گندم

وی نگهداری گندم در سیلوهای فنی و استاندارد را سبب ارتقای افزایش کیفیت گندم تولیدی خواند و گفت: درحال حاضرتاسیس سیلوهای فنی و استاندارد خاص گندم از سیاستهای وزارت بازرگانی است این در حالیست که به میزان تولید گندم در کشورسیلو مورد نیازاست.

ضرورت تامین تسهیلات کم بهره برای تولید گندم

ذبیحی یکی از چالشهای عمده دررابطه با تولید گندم را تامین تسهیلات کم بهره برای کشاورزان اعلام کرد و افزود: به منظور تامین ماشین آلات و نهاده های مورد نیازپرداخت تسهیلات کم بهره به کشاورزان جهت تامین نقدینگی مورد نیازامری ضروری است که تحقق این امرحمایت دستگاههای زیربط برای هدایت منابع را می طلبد.

وی بیان کرد: درقالب طرح افزایش تولید گندم پروژه های بهبود مدیریت مزرعه، تولید و توزیع بذور، گیاهپزشکی و انتقال یافته ها در دست اقدام است.

مدیرکل دفتر طرحهای ویژه وزارت جهاد کشاورزی افزود: وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات لازم برای تامین و تدارک سموم، علف کشها و نیزکود شیمیایی به خصوص کود مخصوص تولید گندم را اندیشیده است.