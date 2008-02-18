تلاش عمرو موسی برای برگزاری نشست چهارجانبه در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی در گفتگو با شبکه تلویزیونی المستقبل لبنان گفت : برای برگزاری نشست چهارجانبه با گروههای لبنانی، تماسهایی را با مسئولان و رهبران لبنانی انجام داده ام و امیدوارم اوضاع لبنان برای این مسئله مناسب و در راستای حمایت از طرح کاری اتحادیه عرب باشد.

وی با بیان اینکه این نشست چهارجانبه دو روز پیش از انتخاب رئیس جمهور در تاریخ 26 فوریه(هفتم اسفند) خواهد بود، گفت: هنوز زمان حضورم در بیروت را مشخص نکرده ام.

موسی خاطرنشان کرد: ما مذاکراتمان را با گروههای لبنانی آغاز خواهیم کرد، اما نه از یک زاویه جدید، بلکه این مذاکرات بر اساس توافقات پیشین خواهد بود.

دبیرکل اتحادیه عرب در ادامه گفت: حمایت عربی گسترده ای از این تلاشها و تماسهای انجام شده برای حل بحران لبنان وجود دارد و من امیدوارم در تحریک موضع(گروههای لبنانی) به نفع لبنان و منطقه و ایجاد فضای مناسب برای برگزاری اجلاس سران عرب در دمشق موفق شویم.

وی در پایان اظهار داشت : لبنان یکی از اعضای تشکیل دهنده اتحادیه عرب به شمار می رود و حضور آن در اجلاس سران عرب همچون حضور دیگر کشورهای عربی مسئله ای اساسی به شمار می رود.

اجلاس سران عرب قرار است در تاریخ 9 و 10 فروردین در دمشق برگزار شود. به گفته دبیرکل اتحادیه عرب، زمان و مکان برگزاری اجلاس سران عرب تغییر نخواهد کرد.

لازم به ذکر است که اتحادیه عرب عصر روز شنبه(15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

موسی پس از ارائه این طرح به منظور رایزنی با مقامهای لبنانی در مورد این طرح چند بار به بیروت سفر کرد اما پس از پایان سفرهای خود اعلام کرد که حل بحران لبنان به فعالیت بسیار نیاز دارد.

در طرح کاری اتحادیه عرب ایده اختصاص 13 وزیر به جناح اکثریت، 10 وزیر به مخالفان و 7 وزیر به رئیس جمهوری را مطرح کرده است.

مخالفان سنیوره با این ایده مخالفند و خواستار دستیابی به یک سوم تضمینی در دولت (10+10+10) هستند.