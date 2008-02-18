به گزارش خبرگزاری مهر، خدمه شاتل آتلانتیس پس از انجام سه نوبت پیاده روی فضایی و توسعه هر چه بیشتر فضای ایستگاه فضایی بین المللی امروز راهی زمین می شوند.

خداحافظی خدمه شاتل با ساکنان ایستگاه فضایی بین المللی

بر اساس برنامه ریزیهای از پیش صورت گرفته، شاتل آتلانتیس به همراه 7 خدمه خود که البته یکی از آنها با یکی از ساکنین ایستگاه فضایی جابجا شده اند تا ساعاتی دیگر از ایستگاه فضایی جدا می شود.

به گفته مهندسان ناسا با جدا شدن آزمایشگاه فضایی کلمبوس از شاتل و نصب آن بر روی ایستگاه فضایی بین المللی، این فضاپیما با وزن بسیار کمتری راهی زمین می شود.

بر اساس اعلام ناسا، خدمه شاتل روز گذشته را صرف آماده سازی خود برای بازگشت به زمین کردند. این آماده سازی شامل بررسی ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای جداسازی شاتل از ایستگاه فضایی بین المللی بوده است.

پس از در آغوش گرفتن و خداحافظی خدمه شاتل با ساکنان ایستگاه فضایی بین المللی، دریچه های حائل میان شاتل و ایستگاه فضایی بسته شد. چند تن از خدمه شاتل به هنگام خداحافظی با ساکنان ایستگاه فضایی به شدت گریه می کردند.

به گفته مهندسان ناسا شاتل آتلانتیس روز چهارشنبه در مرکز فضایی کندی در فلوریدا فرود خواهد آمد.