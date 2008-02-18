ارتقاء گفتگوی تمدنها؛ حلقه مفقوده همایشها

گفتگوی تمدنها جزء مقوله هایی است که امروزه بیشتر به آن توجه می شود، در واقع حادث شدن شرایطی چون تکثر آراء و نظرات، نیاز بشریت به صلح و امنیت، جهانی شدن و مسائل دیگر از عواملی است که گفتگوی تمدنها را ترویج و توسعه داده است.

پس از طرح نظریه برخورد تمدنها از سوی ساموئل هانتیگتون نظریه پرداز آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد، گفتگوی تمدنها از سوی سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران مطرح و با استقبال فراوانی رو به رو شد.

بی تردید گفتگوی تمدنها نیازمند شرایطی است که پیش از انجام آن باید شرایط و اهداف آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند. گفتگو چون محاوره بی هدف نیست. بلکه در گفتگو می کوشیم به تفاهم دست یابیم. هر چند ممکن است در پایان با تضادهایی نیز مواجه شویم و گفتگو بی نتیجه به پایان رسد.

بنابراین در گفتگو درصدد دستیابی به ارزشهای مشترک هستیم تا مبنای عمل و فعالیت قرار گیرد و نیز با داشتن گوشی شنوا شرایط گفتگو را با طمأنینه و بی غرض ورزی فراهم می کنیم.

اندیشمندان و متفکران مراکشی طی همایشی مفهوم " گفتگوی تمدنها" را مورد بررسی قرار داده و اظهار داشتند: گفتگوی تمدنها موضوعی است که نیاز به تعامل بیشتر دارد و همایشهای مختلفی درباره آن برگزار می شود بی آنکه شرایط گفتگو در نظر گرفته شود.

به گزارش محیط، سالم حمیش نویسنده مراکشی معتقد است گفتگوی تمدنها به افیونی تبدیل شده که روز به روز رشد می کند و همایشها و نشستهای مختلف را به خود مشغول کرده است. به طوری که نامشخص بودن هدف و واقعیت گفتگو نتایج و دستاوردهای ناچیزی از گفتگوی تمدنها ایجاد کرده است.

وی معتقد است گفتگوی حقیقی با غرب ممکن نیست زیرا باید شناخت کافی و اعتراف قوی میان طرفین گفتگو وجود داشته باشد که از اساس گفتگو محسوب می شود و اینک با توجه به تک قطبی شدن آمریکا، پایبندی به حقوق بشر از سوی وی را با مشکلات جدی رو به رو کرده است.

عبدالحی مودن استاد دانشگاه و محقق نیز گفتگو را نیازمند وحدتی دوجانبه می داند و تصریح می کند: پیش از آنکه گفتگو در سطوح خارجی برگزارشود باید در سطح داخلی برگزار شود .

به گزارش العرب آنلاین، عبداللطیف کامل نویسنده مراکشی نیز علت شکست گفتگوی میان تمدنها را عدم همبستگی میان طرفین گفتگو در سطوح سیاسی و اقتصادی می داند و می گوید: باید اصلاحات سیاسی و اقتصادی انجام گیرد.

عبدالله ساعف وزیر آموزش سابق مراکش نیز گفته است: آزادی بیان از مؤلفه های اصلی تکثرات به شمار می رود که طرفین باید بر ارزشهای اصلی پایبند باشند.

روزنامه عکاظ عربستان نیز در اینباره می نویسد: شناخت تمدنها برای اشاعه گفتگوهای سازنده ضروری است و در تعمیق باورهای مشترک میان تمدنها و فرهنگهای مختلف بسیار مهم به نظر می رسد که همکاری میان طرفین ضرورتی انکارناپذیر است.