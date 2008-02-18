تیم صنعت مس به انسجام تیمی رسیده است

حسین خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازی گذشته نیز با اینکه در زمین حریف و غیبت چندین بازیکن کلیدی مواجه بودیم، رکورد شکست ناپذیری تیم حفظ شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازیکنان مس به این حقیقت رسیده اند که توانایی شکست و کسب امتیاز از تمامی تیمهای لیگ برتر را دارند و با انگیزه کسب پیروزی در تمام بازیها به زمین می روند.

کاپیتان صنعت مس کرمان یادآور شد: در ادامه لیگ برتر با همدلی بازیکنان و حمایتی که در تمامی سطوح در داخل مجموعه باشگاه و در مدیریت استان از تیم می شودف مس را به اوج خواهیم رساند.

حسین خانی تصریح کرد: تمرینات قلعه نوعی بازیکنان را کاملا با هم هماهنگ کرده است و در دیدار با ملوان انزلی نیز برای کسب پیروزی به میدان می رویم و این تیم شمالی را در کرمان شکست خواهیم داد.

وی بیان داشت: در دو بازی خانگی که پیش رو داریم از فرصت استفاده خواهیم کرد و تیمهایی که به کرمان می آیند محکوم به شکست می کنیم.