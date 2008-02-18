مصطفی خاکسار قهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فراهم نمودن امکان سفرهای هوایی میان عراق و ایران مورد توافق و رضایت مسئولان عراقی و ایرانی است و در این ارتباط نیز شرکت های هواپیمایی نیز اعلام آمادگی کرده اند اما هنوز بیشترین مشکل بحث امنیت پرواز در مسیر است.

وی همچنین در ارتباط با تعداد زائرانی که در حال حاضر در زندانهای عراق در بازداشت بسر می برند گفت : تعدادی از آنان چندی پیش آزاد شدند اما تلاش های فشرده ای از سوی وزارت امور خارجه در حال انجام است تا مابقی این افراد نیز آزاد و به کشور بازگردند.