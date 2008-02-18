اسدالله بادامچیان عضو جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: روح الله حسینیان به طور قطع از عضویت در فهرست جبهه متحد انصراف نخواهد داد و در حال رایزنی با سیدرضا تقوی هستیم تا وی نیز در این فهرست باقی بماند.

وی در ادامه از برگزاری همایش سراسری دیگری توسط جبهه متحد در روز 2 اسفند خبر داد و گفت: در این همایش که در سازمان ارتباطات اسلامی برگزار می شود، از نامزدهای قطعی جبهه متحد بعلاوه اعضای گروه 6+5 در سراسر کشور دعوت به عمل آمده است.

بادامچیان تصریح کرد: در این همایش سراسری درباره سیاست ها و شعارهای جبهه متحد صولگرایان بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان با تقدیر از روند تائید صلاحیت ها در شورای نگهبان اظهار داشت: اکنون گروه هایی که اذعان می داشتند در کشور فاقد کاندیدا هستند با این روند، در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و زمینه برای برگزاری انتخاباتی کاملا رقابتی آماده است.

به گفته این فعال سیاسی اصولگرا، اینگونه تبلیغات مربوط به گروه خاصی است که همه آنان را می شناسند.

بادامچیان سپس ازهمه احزاب و افراد و گروههای سیاسی خواست در ایام انتخابات ، اخلاق اسلامی را رعایت کنند و از تخریب و تهمت و اقدامات غیر اخلاقی بپرهیزند .

وی تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا در انتخابات آتی اخلاقیات کاملا حفظ شود.