المپیکی های جودو در اردوی اروپایی

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم ملی جودو تا کنون تنها یک سهمیه برای حضور در المپیک و در وزن 66- کیلوگرم توسط آرش میراسماعیلی کسب کرده است. این تیم در اوزان 60-، 81-، 90- و 100+ کیلوگرم نیز امتیازاتی خوبی در رقابتهای گزینشی کسب کرده و این شانس را دارد تا با کسب مدال در رقابتهای آتی در این اوزان نیز سهمیه کسب کند.

سرپرست فدراسیون جودو در تلاش است تا در فاصله سه ماه مانده به المپیک نفراتی را که برای حضور در این رویداد بزرگ انتخاب شده اند را به اردوی برون مرزی اعزام کند. مدت این اردو حداقل 25 روز است و طبق برنامه ریزی مربیان تیم ملی در چند کشوراروپایی برپا خواهد شد.

تیم ملی جودو برای افزایش سهمیه های خود جهت حضور در المپیک تنها رقابتهای قهرمانی آسیا در کره جنوبی و تورنمنت بین المللی قزاقستان را پیش رو دارد.