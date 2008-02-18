38 هزار نفر در بخش فنی و حرفه ای استان کردستان آموزش دیدند

نادر فخری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: میزان تعهد اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان کردستان در سال جاری 43 هزار نفر بوده است که تاکنون 38 هزار نفر از آن محقق شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده علاوه بر تحقق میزان تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در سال جاری، بیش از 10 درصد افزایش عملکرد نیز خواهیم داشت.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کردستان افزود: در سال جاری 21 رشته در قالب 121 حرفه در استان دایر بوده است بر همین اساس تمامی آموزش هایی که موازی با بخش خصوصی است به گونه ای از بخش دولتی حذف می شود.

وی خاطرنشان کرد: تعدادی از آموزشهای ارائه شده از سوی فنی و حرفه ای استان کردستان به نوعی در بازار کار اشباع شده مو این مرکز از اوایل سال جاری برنامه های مطالعاتی خوبی را آغاز کرده تا بتواند ضمن شناخت نیازهای جامعه نسبت به ارائه آموزش های جدید اقدام نماید.

فخری تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون در بعضی از شهرستانهای استان حتی یک آموزشگاه خصوصی ارائه دهنده آموزش های فنی و حرفه ای وجود ندارد که این امر بسیار نگران کننده است.