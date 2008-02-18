به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آلیستر دارلینگ وزیر خزانه داری بریتانیا که بودجه سالانه خود را روز 12 مارس 22 اسفند ماه) اعلام می کند قرار است اوراق بهادار اسلامی صادر کرده تا بریتانیا نیز بتواند از بازار درحال رشد این محصولات سود ببرد.

سخنگوی خزانه‌داری در شرایطی که خواست نامش فاش نشود گفت: ما می خواهیم شهر لندن یکی از دروازه های جهانی محصولات اقتصاد اسلامی باشد.

قانون شریعت اسلام پرداخت و دریافت سود را ممنوع کرده که این امر به توسعه بازار خدمات اقتصادی منجر شده که با اصول و تعالیم اسلامی مطابقت دارد.

اقدام دارلینگ در پی اظهارات اسقف اعظم کانتربری که خواستار کاربرد برخی از ابعاد قانون شریعت در برینانیا شده، عده ای از منتقدان را نگران کرده است.

دکتر روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری که عالی‌ترین مقام کلیسای انگلیکن محسوب می شود پیشنهاد کرده مسلمانان بریتانیایی بتوانند مسائل مربوط به نکاح و مناقشات مالی خود را براساس قانون اسلامی حل کنند که این اظهارات مورد مخالفت نخست وزیر و بسیاری از سیاستمداران قرارگرفت و انتقادهای تند و تیزی را از سوی سیاستمداران به دنبال داشت.