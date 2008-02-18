"جهنده" به صدر جدول پرید

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلم "جهنده" یا "جامپر" با بازی هیدن کریستنسن، جمی بل و ساموئل ال. جکسن داستان جوانی است که پی می‌برد از طریق تله پورت می‌تواند به هر جا که بخواهد برود. او می‌کوشد از این موهبت برای پیدا کردن مردی که تصور می‌کند مادرش را کشته استفاده کند.





ساموئل ال. جکسن در صحنه‌ای از فیلم "جهنده"

با توجه به تقاران زمانی روز والنتاین و روز رؤسای جمهور آمریکا، استودیوهای هالیوود ترجیح دادند این هفته اکران فیلم‌های جدید خود را به جای جمعه از پنجشنبه آغاز کنند. "قدم گذاشتن به خیابان‌ها 2" ساخته جان چو با بازی رابرت هافمن و برایانا اویگان نیز تا پایان یکشنبه در 2470 سینما تقریبا 3/26 میلیون دلار فروش داشت و رده دوم جدول را از آن خود کرد. داستان درباره دو دانش‌آموز مدرسه هنر مریلند است که مسابقه رقص خیابانی به راه می‌اندازند.

فیلم فانتزی خانوادگی "وقایع‌نگاری‌های اسپایدرویک" دیگر فیلم تازه به نمایش درآمده این هفته در رده سوم قرار گرفت. فروش این فیلم به کارگردانی مارک واترز در 3847 سینما حدودا 4/21 میلیون دلار بود. فردی هایمور، سارا بولگر، دیوید استراترن و مری لوئیز پارکر در "اسپایدرویک" نقش‌آفرینی می‌کنند. داستان درباره دو برادر دوقلو است که همراه مادر و خواهرشان به ملک نیمه ویران اسپایدرویک نقل مکان می کنند و در آنجا خود را در دنیایی موازی و پر از مخلوقات عجیب و غریب می‌یابند.

فیلم ماجرایی "طلای احمق‌ها" با بازی متیو مکاناهی و کیت هادسن که پرفروشترین فیلم هفته پیش بود، این هفته با ازدست دادن 39 درصد تماشاگران خود 1/13 میلیون دلار فروخت و در رده چهارم قرار گرفت. مجموع فروش فیلم در 10 روز اول اکران 42 میلیون دلار شده است.

رده پنجم جدول از آن فیلم رومانتیک "قطعا، شاید" ساخته آدام بروکس شد. این فیلم با بازی آبیگیل برسلین ستاره خردسال فیلم موفق "لیتل میس سانشاین" در چهار روز نخست اکران 8/12 میلیون دلار فروش داشت. داستان درباره یک مشاور سیاسی با نقش‌آفرینی رایان رینولدز است که می‌کوشد دلایل طلاق قریب الوقوع و گذشته خود را برای دختر کوچکش توضیح دهد.

کمدی خانوادگی "به خانه خوش آمدی راسکو جنکینز" با بازی مارتین لارنس نیز در هفته دوم اکران 45 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 9/8 میلیون دلار رده ششم را به خود اختصاص داد. مجموع فروش فیلم در 10 روز اول اکران 1/29 میلیون دلار شده است. کمدی نامزد اسکار "جانو" ساخته جیسن ریتمن تنها 17درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 6/4 میلیون دلار فروش فیلم هفتم شد. این فیلم تاکنون 124 میلیون دلار فروخته است.

"فهرست خداحافظی" با بازی جک نیکلسن و مورگان فریمن با از دست دادن 22 درصد تماشاگران خود به فروشی در حد 1/4 میلیون دلار دست یافت و ضمن اینکه در رده هشتم قرار گرفت، مجموع فروش خود را به 18 میلیون دلار رساند. فیلم سه‌بعدی "هانا مونتانا و میلی سایرس: بهترین کنسرت دو دنیا" نیز 3/3 میلیون دلار فروخت و نهم شد و رده دهم را کمدی رومانتیک "27 لباس" با بازی کاترین هیگل با 1/3 میلیون دلار ازآن خود کرد. مجموع فروش این دو فیلم 4/54 و 9/69 میلیون دلار شده است.

12 فیلم پرفروش این هفته در مجموع رقمی در حدود 119 میلیون دلار به دست آورند که 16 درصد کمتر از هفته مشابه در سال قبل بود. پارسال این موقع فیلم "روح‌سوار" با بازی نیکلاس کیج با 4/45 میلیون دلار افتتاح شد و بهترین فروش افتتاحیه هفته روسای جمهور آمریکا را رقم زد. آمار دقیق فروش فیلم‌ها فردا سه‌شنبه اعلام می‌شود.