آمار داوطلبان مرد و زن در کنکور کارشناسی ارشد/ اعلام ظرفیت پذیرش نهایی

دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعداد ثبت نام کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد 87 و آمار پذیرشها در این کنکور افزود: تعداد ثبت نام کنندگان متولدین سال 1334 و قبل از آن 710 نفر (معادل 15 صدم درصد)، تعداد متولدین بین سالهای 35 تا 39 دو هزار و 264ب نفر (معادل 43 صدم درصد)، تعداد متولدین بین سالهای 40 تا 44 هشت هزار و 272 (معادل 56/1 صدم درصد)، تعداد ثبت نام کننده های متولد سالهای 45 تا 49 نیز 22 هزار و 126 نفر (معادل 17/4 صدم درصد)، تعداد متولیدن بین 50 تا 54 نیز 43 هزار و 297 نفر (معادل 17/ 8 صدم درصد) و تعداد ثبت نام کنندگان متولد سالهای 55 تا 59، 102 هزار و 951 نفر (معادل 43/19 صدم درصد) است.

وی اضافه کرد: 306 هزار و 103 نفر یعنی معادل 77/57 صدم درصد داوطلبان نیز متولد سالهای 60 تا 64 هستند که بیشترین آمار و رقابت را در آزمون کارشناسی ارشد دارا هستند.

رئیس سازمان سنجش گفت: آمار ثبت نام کنندگان متولد سالهای 65 تا 69 نیز 43 هزار و 998 نفر و معادل 03/8 صدم درصد و متولدین 70 به بالا نیز 41 نفر هستند که این رقم معادل 7 هزار صدم درصد است.

تعداد داوطلبان مرد و زن در کنکور کارشناسی ارشد 87

وی 49 درصد ثبت نام کنندگان در آزمون ارشد 87 را زنان و 51 درصد را مردان عنوان کرد و گفت: زنان در علوم انسانی و علوم پایه بیشترین تعداد را و مردان در رشته های فنی و مهندسی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.

پورعباس در مجموع تعداد ثبت نام کنندگان در آزمون ارشد را از نظر نفر 531 هزار و 766 عنوان کرد و گفت: نسبت به سال گذشته که این تعداد 470 هزار نفر بود، در حدود 50 هزار نفر یعنی 10 درصد به میزان ثبت نام کنندگان اضافه شده است.





دکتر عبدالرسول پورعباس - رئیس سازمان سنجش

ظرفیت پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد 87

وی در خصوص ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد برای سال آینده به مهر گفت: برای این آزمون ظرفیتی معادل 37 تا 38 هزار نفر ایجاد شده است. در حال حاضر 8 هزار ظرفیت در دوره های شبانه و حدود 27 هزار ظرفیت در روزانه مشخص شده است. احتمال افزایش ظرفیت در دوره های شبانه زیاد است.

پورعباس با اشاره به نحوه اجرای آزمون به مهر گفت: کارتهای ورود به جلسه آزمون بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار دارد و بر روی کارت حوزه های امتحانی داوطلبان درج شده است. سازمان در مورد اجرا مانند سال گذشته توفیقات خوبی داشته است و امسال دوره قرنطینه را در راستای افزایش امنیت ارتقاء داده است.

وی افزود: تنها اتفاقی که افتاد این بود که امسال زمان برگزاری آزمون 3 هفته به تأخیر افتاد و این موضوع با ناراحتی برخی داوطلبان مواجه شد. شرایط سازمان سنجش برای برگزاری آزمون فراهم بود اما مجریان آزمون یعنی دانشگاهها دچار برخی مشکلات بودند.

نحوه تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد 87

پورعباس گفت : تأثیر معدل برای داوطلبان شرکت کننده در کنکور کارشناسی ارشد سال 87 به صورت تراز شده و به میزان 20 درصد اعمال می شود. این 20 درصد برای سال آینده به صورت خام نیست و بر اساس رشته محل و دانشگاه بر قبولی داوطلب تأثیر می گذارد.

وضعیت سهمیه ها در کنکور کارشناسی ارشد 87

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور سهمیه ایثارگران برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد را 20 درصد عنوان کرد و به مهر گفت : خانواده شهدا، ایثارگران و رزمندگان برای دوره های روزانه و شبانه 20 درصد سهمیه دارند. این داوطلبان باید برای قبولی در دوره روزانه 80 درصد نمره آخرین فرد قبولی در این دوره و برای دوره شبانه 80 درصد نمره آخرین فرد قبول شده در این دوره را کسب کرده باشند.

وی اضافه کرد: داوطلبان شاهد و ایثارگر برای شرکت در دوره های روزانه در هر مقطع می توانند تنها یک بار از سهمیه استفاده کنند اما برای دوره های شبانه، غیرانتفاعی و پیام نور فرصت یک بار استفاده دیگر از سهمیه را نیز دارند.