حافظ موسوی - شاعر - درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: این کتاب شامل 12 مقاله من است که طی سالهای گذشته نوشته شده و برخی از آنها در ویژه نامه رویداد در روزنامه اعتماد منتشر شده است.

وی افزود: این مقالات درباره دو مبحث نقد و نظریه های ادبی است. من سعی کرده ام در این مقالات علاوه بر یک مقایسه تطبیقی، سیر نظریه های ادبی در غرب را نیز به شکل اجمالی مرور و بررسی کنم. این کتاب در واقع نظریه پردازی ادبی را از کلاسیک تا معاصر مد نظر قرار داده است.

به گفته موسوی، این کتاب که در حال حاضر مراحل پایانی نگارش و گردآوری را می گذراند سال آتی از سوی نشر آهنگی دیگر وارد پیشخوان کتابفروشیها می شود.

از این شاعر و محقق ادبی همچنین مجموعه شعر "خرده ریزهای خاطره" در وزارت ارشاد منتظر مجوز است. این کتاب تازه ترین مجموعه شعر موسوی و دربرگیرنده دو دفتر از اشعار اوست که در فاصله سالهای 1385 تا 1386 سروده شده است. این اشعار سپید مضامینی عاطفی و اجتماعی دارند و قرار است به وسیله آهنگی دیگر منتشر شوند.

از این شاعر چند ماه قبل مجموعه "زن، تاریکی، کلمات" منتشر شد.