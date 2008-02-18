مخالفت اکثریت مردم 4 کشور اروپا با استفاده از گاز روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اکثر مردم چهار کشورایتالیا،فرانسه، آلمان و انگلیس در این نظرسنجی با استفاده کشورشان از گاز روسیه مخالفت کرده اند و خواهان استفاده کشورشان از انرژی های جایگزین شده اند.

این در حالی است که در این نظرسنجی، اسپانیا تنها کشوری است که مردم آن تمایل بیشتری برای تامین انرژی خود از طریق روسیه دارند و 55 درصد مردم این کشور با استفاده کشورشان از گاز روسیه موافق بوده اند .

با وجود اینکه مردم این کشورها خواستار استفاده از انرژی های جایگزین هستند آنها حاضر نیستند پول بیشتری برای تامین گازشان از راههای دیگر پرداخت کنند .

بیشتر افراد شرکت کننده در این نظرسنجی،فقط حاضر به پرداخت 5 درصد بیشتر از قیمت فعلی جهت تامین انرژی از راههای دیگر هستند،در این نظرسنجی 79 درصد آلمانی ها، خواهان استفاده از انرژی های دیگر شده اند.

بیشتر مردم اروپا به روسیه به چشم یک دشمن نگاه می کنند؛ چنانکه در این نظرسنجی 60 درصد انگلیسی ها، روسیه را دشمن قلمداد کرده اند.



