14 ایده شگفت انگیزی که خوشبختی را به قرن 21 عرضه می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آکادمی ملی مهندسان آمریکا با بهره گرفتن از همکاری 50 کارشناس بین المللی که به درخواست بنیاد ملی علوم آمریکا در کمیته داوران گردهم آمده اند، اقدام به برگزاری یک دوره مسابقات با هدف انتخاب 14 ایده ای که آینده بشر قرن 21 را بهتر می کند، کرده است.

پس از مقایسه، مباحثات و برگزاری یک همه پرسی اینترنتی، کمیته داوران "14 پروژه شگفت انگیز برای خوشبختی در آینده" را فهرست بندی کرد.

بعضی از این تحقیقات در مرحله تحقیقات پیشرفته هستند و بعضی دیگر هنوز در مراحل اولیه قرار دارند. این انتخابها با نگاه به چهار مقوله سلامت، تحمل، نفوذپذیری و لذت زندگی انجام شده اند.

برندگان

برندگانی که در این فهرست جای گرفته اند ، عبارتند از:

انرژی خورشیدی قابل خرید، تولید انرژی از گداختگی اتمها، ارائه متدهایی برای جمع آوری دی اکسید کربن، کنترل چرخه نیتروژن، ارائه آب تمیز دردسترس برای همه (ارتقای کیفیت و کمیت آب)، توسعه زیرساختهای شهری، افزایش انفورماتیک سلامت، تولید پزشکی بهتر، درک مهندسی مغز، ممانعت از تروریست هسته ای، ارتقای امنیت در فضاهای اینترنتی، افزایش حقیقت مجازی، بهبود آگاهیهای شخصی، ساخت ابزارهای جدید برای تحقیقات علمی.

انتخابها

براساس گزارش روزنامه تلگراف، برای دستیابی به این نتایج، کمیته داوران ایده های مختلف را به منظور انتخاب کارهای مهندسی ملموس تر مورد بررسی قرار داد و در یک زمان کوتاه از صحت این نتایج اطمینان حاصل کرد.

در حدود یکسال این رقابتها در وب سایت آکادمی ملی مهندسان گذاشته شد و در این مدت امکان رای دادن به این طرحها با یک کلیک ساده وجود داشت.

رای گیری

درحال حاضر نتایج اولیه انتخاب 14 ایده شگفت انگیز منتشر شده است. این سایت به آدرس http://www.engineeringchallenges.org/cms/8996/9221.aspx همچنان امکان رای دادن به این طرحها را فراهم می کند. همچنین بازدیدکنندگان می توانند یک فیلم 5 دقیقه ای را با مصاحبه اعضای کمیته داوران در این آدرس مشاهده کنند.

تفاسیر

ویلیام جی. پری عضو کمیته انتخاب و وزیر اسبق وزارت دفاع آمریکا در این خصوص توضیح داد: "ما در این رقابت مهندسی، طرحهایی را انتخاب کردیم که معتقدیم از خلاقیت بیشتری برخوردارند و در عین حال قابلیت تحقق یافتن را دارند. بیشتر این طرحها می توانند در قرن 21 به واقعیت تبدیل شوند و حتی بعضی از آنها به زودی ارائه شوند."

همچنین "لری پیج"، یکی از دو بنیانگذار گوگل و عضو این کمیته اظهار داشت: "موفقیت یک طرح می تواند زندگی همه را دستخوش تغییر کند و به سوی بهتر شدن سوق دهد اما این اتفاق تنها زمانی رخ می دهد که ما امکان توسعه این طرحها را فراهم کنیم. پیشرفت در کیفیت زندگی از توسعه فناوری دربخشهای کشاورزی و صنعت نشات گرفته است."