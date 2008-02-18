4.3 درصد ایرانی ها با پرداخت هزینه های درمانی به زیر خط فقر می روند

دکتر مسعود مسلمی فرد پیرامون مشکلاتی که در اجرای طرح پزشک خانواده در کشورمان وجود دارد، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به وضعیت سرانه بهداشت و درمان، قطعا نخواهیم توانست طرح پزشک خانواده که فقط می توان از آن به عنوان طرح بیمه روستایی یاد کرد، به صورت استاندارد اجرا کنیم.

وی افزود: با نگاه کاملا مثبت به بودجه سلامت در سال آینده، چیزی در حدود 7 درصد رشد را می توان پیش بینی کرد و با نگاهی کاملا خوشبینانه می توان کمترین نرخ تورم را بین 14 تا 16 درصد تلقی کرد.

به گفته مسلمی فرد، این وضعیت باعث خواهد شد که در سال آینده با کمبود 7 تا 8 درصدی بودجه سلامت مواجه شویم و این کمبود جدا از مشکلات برجای مانده از سالهای قبل است که بر روی هم انباشته خواهد شد.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، با اشاره به ماده 90 برنامه چهارم توسعه که می بایست سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی حداکثر 30 درصد باشد، افزود: با وضعیت موجود در سال آینده این رقم به حدود 73 درصد می رسد.

وی با تاکید بر واقعی بودن سهم 73 درصدی پرداخت هزینه های درمانی از جیب مردم در سال 87، تصریح کرد: در سال 85، هر سال 5/1 میلیون ایرانی به دلیل پرداخت هزینه های درمانی از جیب، به زیر خط فقر سقوط می کردند که این وضعیت برای سال آینده 3/4 درصد از جمعیت 70 میلیونی کشورمان را در بر می گیرد.

مسلمی فرد، حل شدن مشکلات حوزه سلامت را منوط بر اصلاح بودجه نظام سلامت و سرانه بهداشت و درمان دانست و گفت: تا زمانی که این اتفاق نیفتد، نمی توان به اصلاح وضعیت سلامت مردم خوشبین بود.