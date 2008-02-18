مجلس بر اصلاح وضعیت شوراهای عالی اصرار کرد/ رفع ایرادات شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بررسی طرح دوفوریتی تعیین وضعیت، اصلاح و ادغام شوراهای عالی کشور را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دستور کار قرار دادند و با اصلاحاتی آن را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس در ماده واحده این طرح مصوب کرده بودند که از تاریخ تصویب این قانون مصوبه یکصد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری و مصبوات شماره 122724 مورخ 2/8/86 و شماره 130139 مورخ 14/8/86 ملغی اثر می باشد و با نام بردن 18 شورا مصوب کرده بود که شوراهای نامبرده با حفظ اختیارات و وظایف و اعضا آنها کما فی السابق تشکیل و اداره می شوند.

شورای نگهبان با ایراد به این مصوبه اعلام کرده بود که طبق اصل 60 قانون اساسی شما نمی توانید مصوبه دولت را لغو اثر کنید و این اقدام در مغایرت با اعمال قوه مجریه است. نمایندگان مجلس نیز برای رفع این ایراد شورای نگهبان عبارت لغو شدن مصوبات شورای اداری را حذف کردند.

نمایندگان مجلس همچنین برای رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص داشتن بار مالی مصوب کردند که طبق قوانین مصوب قبلی مجلس شورای اسلامی 18 شورای نامبرده شده در طرح، کما فی السابق تشکیل و اداره می شوند و به این ترتیب 18 شورای عالی و تخصصی نامبرده در قانون در این طرح احیا شدند و خود به خود مصوبه ای که دولت قبلا داشت لغو می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره ماده واحده این طرح را حذف کردند.

بر اساس تبصره ماده واحده این طرح دولت موظف شده بود ظرف مدت سه ماه پیشنهاد لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراهای عالی از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضا و امکان حذف یا ادغام آنها از یکدیگر برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید که شورای نگهبان این تبصره را مغایر اصل 74 قانون اساسی دانسته بود و اعلام کرده بود طبق این اصل مجلس نمی تواند دولت را ملزم به ارائه لایحه کند. از همین رو نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان این تبصره را حذف کردند.

در هنگام بررسی این طرح حداد عادل رئیس مجلس گفت: موضوع شوراهای عالی چند ماه است که توجه مسئولان از جمله دولت را به خود جلب کرده و یکی از مسائل روز کشور است.

وی افزود: بحث هایی که در این خصوص مطرح است اینکه بالاخره این شوراها وجود داشته باشند یا ملغی شوند و یا در کمیسیون های دولت ادغام شوند.

رئیس مجلس تصریح کرد: دولت در این راستا چندین کار انجام داده و اخیرا نیز شوراها را در کمیسیون های دولت ادغام کرده است.

وی گفت: شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس در مورد شوراها ایراد گرفته و آن را به مجلس برگردانده و اکنون مجلس اصلاح آن را در دستور کار خود دارد.

رئیس مجلس همچنین پس از اصلاح این طرح ضمن تشکر از نمایندگان مجلس در تصویب و اصلاح این طرح گفت: این طرح یکی از موضوعات مهمی بود که امیدواریم با اصلاحاتی که امروز انجام شود رفع اشکال شود.