دستگیری یک مقام انتخاباتی /کشته شدن یک نامزد و همراهانش

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس پاکستان امروز پس از شکایت عده ای از رای دهندگان مبنی بر گم شدن صدها برگه رای، یک مقام انتخاباتی این کشوررا بازداشت کرد.

این حادثه در پی گم شدن 350 برگه رای در یک صندوق رای گیری در شهر شکارپور درایالت سند اتفاق افتاد.

تیراندازی یک فرد مسلح به ماشین" آصف اشرف" نامزد مخالف پرویز مشرف،رئیس جمهور پاکستان،هنگام بازدید از حوزه انتخاباتی اش در لاهور هم سبب کشته شدن وی، محافظ ،منشی و دو همراه دیگر این نامزد شد.

نوازشریف رهبر حزب" مسلم لیگ "شاخه نواز و آصف علی زرداری رهبر حزب "مردم" این حادثه را محکوم کرده اند.

پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان از انجام حداکثر تلاش برای جلوگیری از تقلب در انتخابات خبر داده است .

صبح امروز درهای 64 هزار پایگاه اخذ رای در 272 حوزه انتخاباتی در سراسر این کشور گشوده شد. انتظار می‌رود پایگاه‌های اخذ رای در ساعت 5 عصر به وقت محلی بسته شوند و کار شمارش آرا نیز دو تا سه ساعت بعد تمام شود.

این انتخابات قرار بود 27 دسامبر(6 دی ماه) برگزار شود که به علت ترور"بی نظیر بوتو" نخست وزیراسبق این کشور به امروز موکول شد.