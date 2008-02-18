راه رئال مادرید به رم ختم می شود / روز سخت اینتر در آنفیلد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آ اس رم در المپیک شهر رم میزبان رئال مادرید خواهد بود. رئال مادرید در مرحله گروهی رقابت ها موفق به شکست لاتزیو ،همشهری رم، شده و این دیدار می تواند برای رمی ها جنبه انتقامی داشته باشد.

دیگر دیدار مهم فردا را لیورپول و اینترمیلان در آنفیلد برگزار می کنند. بنیتز، سرمربی نماینده انگلیس، از این دیدار به عنوان یک دیدار انتقامی یاد کرده است. والنسیا در سال 2004 و در حالی که تحت هدایت رافائل بنیتز بود در مرحله یک چهارم نهایی رقابت ها مقابل اینتر شکست خورد و از صعود به دور بعد بازماند.

بنیتز در خصوص آن دیدار گفت: ما در آن دو بازی در مجموع باختیم اما 35 موقعیت گل داشتیم. اینتر امروز بازیکنان خوبی دارد ضمن اینکه از تجربه حضور در رقابت های اروپایی برخوردار است با این حساب این دیدار، مبارزه ای دشوار برای ما خواهد بود.

برنامه کامل رقابت های فردا به این شرح است:

* رم - رئال مادرید

* لیورپول - اینترمیلان

* المپیاکوس - چلسی

* شالکه - پورتو