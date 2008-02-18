بازنگری در رشته ها بر اساس شاخص اثرگذاری در سلامت / ایجاد کمیته دانشجویی در گروه علوم پایه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی شب گذشته در گردهمایی پذیرفته شدگان دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: سلامت محور بودن در آموزش از اهمیت زیادی برخوردار است و بازنگری در رشته ها بر اساس شاخص اثرگذاری در سلامت خواهد بود.

وی شاخص اصلی رشد علوم پزشکی را ادغام علوم پایه و بالینی برشمرد و گفت: این موضوع باید در آموزش و تحقیقات به طور کامل اتفاق بیافتد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: در آموزش علوم پایه نیز این ادغام باید رخ دهد زیرا ایجاد رشته های میان رشته ای در علوم پایه از نیازهای مهم کشور است.

وی با اشاره به وجود نیروی انسانی متخصص به عنوان سرمایه اصلی یک کشور خاطرنشان کرد: منابع زمینی دستخوش تغییرات می شوند اما نیروی انسانی متخصص می تواند رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را تأمین کند.

عین اللهی شاخص نیروی انسانی در ایران را به برکت انقلاب اسلامی دارای رشد جهشی مناسبی دانست و گفت: پیش از انقلاب اسلامی تعداد دکتری تخصصی در کشور کمتر از 10 نفر بود این در حالی است که در حال حاضر با احتساب رشته های دندانپزشکی و داروسازی 60 رشته در مقطع دکتری تخصصی در گروه پزشکی وجود دارد.

وی به حضور پزشکان خارجی در پیش از انقلاب اسلامی در بخش بهداشت و درمان کشور اشاره کرد و گفت: امروز که در دهه سوم انقلاب قرار داریم در همه شاخص ها آنقدر رشد داشته ایم که تمامی مسئولین کشوری اولین اولویت خود را جنبش علمی انتخاب کرده اند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت وجود 11 هزار عضو هیئت علمی در داتشگاههای علوم پزشکی را یکی از شاخصهای رشد این دانشگاهها برشمرد و گفت: در حال حاضر دانشگاههای کشور به استانداردهای روز دنیا نزدیک شده اند و باید به عنوان دانشگاه امروز با شاخصهای پیشرفته به زودی به این استانداردها دست پیدا کنند.

وی آشنایی با علم روز و مباحث الکترونیک، توجه ویژه به علوم پایه، استفاده از تله کنفرانس و تله مدیسین و ادغام در آموزش علوم پایه و بالینی را از مشخصات دانشگاه امروز دانست و گفت : همکاری میان بخشی و همکاری علوم پایه و بالینی می تواند باعث رشد علوم پزشکی شود.

عین اللهی افزود: زمانی که این همکاری وجود داشته باشد مرزها شکسته می شود و علوم پایه وارد بالینی خواهد شد که نمونه آن نیز ژن تراپی، ایمونوتراپی و سلولهای بنیادی است.

وی از ایجاد کمیته دانشجویی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی خبر داد و گفت : در شورای معاونین وزارت بهداشت این موضوع مصوب شده است که در دبیرخانه ها کمیته دانشجویی به خصوص در مقطع دکتری تخصصی ایجاد شود.

معاون وزیر بهداشت خطاب به دانشجویان دکتری تخصصی خاطرنشان کرد : دانشجویان این مقطع باید تحقیق و پژوهش را در اولویت اول کاری خود قرار دهند.

وی افزود: در حال حاضر مشکلی که در برخی از اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت وجود دارد این است که این افراد خود را فارغ التحصیل فرض می کنند و دیگر نیازی به انجام تحقیقات به روز در خود نمی بینند که این مشکل با حضور دانشجویان دکتری تخصصی که به امر تحقیقات بپردازند حل خواهد شد.