استقلال "کوزوو" محور نشست امروز اعضای اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، وزیران امورخارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا یک روز پس از اعلام استقلال یکجانبه کوزوو از صربستان در بروکسل گردهم آمده و این موضوع را به بحث می گذارند .

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نظر دارند در این نشست، بیانیه مشترکی را درباره اعلام رسمی استقلال کوزوو صادر کنند .

این نشست در حالی در بروکسل برگزار می شود که برخی از کشورهای اروپایی موافق و برخی دیگر مخالف استقلال کوزوو هستند .

نخست وزیر اسلوونی به عنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا پیش از انجام این نشست خاطر نشان کرد : اتحادیه اروپا دارای اختلاف نظرهایی درباره مسئله کوزوو است که امیدواریم گردهمایی وزیران امورخارجه کشورهای عضو این اتحادیه بتواند به این تنشها پایان دهد .

کوزوو از سال 1999 میلادی به وسیله سازمان ملل متحد و ناتو اداره می شود و در حال حاضر، هشت سال از زمان حملات هوایی ۷۸ روزه نیروهای ناتو علیه نیروهای امنیتی صرب برای بیرون راندن آنها از کوزوو می گذرد.

شب گذشته مسئولان کوزوو استقلال خود از صربستان را اعلام کردند که با جشن و پایکوبی ساکنان این منطقه روبرو شد که البته حمل پرچمهای آمریکا دراین مراسم تامل برانگیز بود.