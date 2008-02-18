طرح جامع گیاهان داروئی تا 2 ماه آینده نهایی می شود

بهروز غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تولید گیاهان داروئی در حدود 70 هزار هکتاراز اراضی کشور درسالجاری بالغ بر65 تا 70 هزار تن است که عمده تولیدات درسطح کشوربه مصرف می رسند.

مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچ های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه طرح جامع گیاهان داروئی درحال تدوین نهایی است، افزود: اجرای این طرح روند مطلوبی درتولید، فرآوری و بازرگانی گیاهان داروئی ایجاد می کند.

وی اعلام کرد: طرح جامع گیاهان داروئی درموسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی است و پیش بینی می شود تا دو ماه آینده وارد مرحله اجرایی شود.

به گفته غیبی با اجرای طرح جامع گیاهان داروئی درسطح کشورمیزان تولیدات سالانه به بیش از100 هزار تن افزایش می یابد.

واگذاری اراضی شیبدار و دیم زارها در سطح کشور

وی با اشاره به شناسایی عرصه های مستعد شیبدارو کم بازده دیم زارهای تخریب شده میان معاونت تولیدات گیاهی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشوراز حدود سه ماه گذشته درسطح کشور، بیان کرد: با هماهنگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور،عرصه های مستعد شیبدارو کم بازده دیم زارهای تخریب شده در حال بررسی و شناسایی است ضمن اینکه پیگیریهای لازم به منظور معرفی گونه های مناسب برای توسعه کشت دراین مناطق، تدوین دستورالعملهای کشت و واگذاری این عرصه ها به افراد به انجام می رسد.

مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچ های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی، افزود: واگذاری اراضی درعرصه های مذکورضمن ایجاد اشتغال مردم و صاحبان مراتع با تولید سالم و بهداشتی گیاهان داروئی وعرضه این محصولات به بازار همراه خواهد بود.

صدور گواهینامه سلامت برای گیاهان داروئی

وی با اشاره به توجه وزارت جهاد کشاورزی و معاونت تولیدات گیاهی این وزارتخانه به تولید محصولات ارگانیک و سالم، عنوان کرد: درراستای تولید محصولات ارگانیک جلسات هماهنگی بین بخش خصوصی و متخصصان ذیربط برگزارمی شود و امیدواریم دستورالعملهای لازم برای توسعه کشت محصولات زراعی و باغی ارگانیک مورد توجه و استقبال کشاورزان نیزقرار گیرد.

غیبی افزود: البته احتمال دارد تولید محصولات ارگانیک به لحاظ عملکرد نسبت به موراد مشابه پایین باشد ولی از سلامت کافی برخوردارخواهند بود این درحالیست که تولیدات این گونه از محصولات در بازار مصرف باید ارزانترازسایر محصولات غیرارگانیک باشد.

وی دررابطه با صدور گواهینامه ارگانیک بودن محصولات زراعی و باغی، اظهارداشت: صدوراین گواهی ها برای کلیه محصولات زراعی و باغی و نیز تولیدات گیاهی با هاهنگی دستگاههای زیربط موسسه استاندارد وسازمانهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری و اقدام است.

مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچ های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی،تصریح کرد: سازماندهی تولیدات گیاهان داروئی در قالب سازماندهی عطاران، هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای استفاده بهینه از تولیدات و جلوگیری از گسست طب سنتی انجام می شود.

وی بیان کرد: درحال حاضرکمیته فنی و ستاد گیاهان داروئی متشکل ازافراد متخصص، بخش خصوصی و سازمان تحقیقاتی به منظورهدایت راهبردی تولیدات این نوع گیاهان فعال شده است.

غیبی افزود: در حال حاضربالغ بر105 گونه گیاهان داروئی داریم که در تولید داروهای گیاهی استفاده می شود.

وی تصریح کرد: درحدود 3 تا 4 ماه اخیر نسبت به تشکیل هیئت موسس انجمن تولید کنندگان گیاهان داروئی اقدامات لازم انجام شد که با تشکیل آن تولیدکنندگان گیاهان داروئی صاحب تشکل و بخش خصوصی می شوند و یکی ازدغدغه های ما دراین را بطه مرتفع خواهد شد.