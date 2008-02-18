دولت ارزشمدار فرصتی برای دیندارتر شدن جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سقای بی ریا که در اولین همایش روحانیون شاغل دستگاه های اجرایی کشور با عنوان " روحانیت، دولت اسلامی، رسالت ها و راهکارها "سخن می گفت، اظهار داشت: برای بازخوانی نقش حوزه و روحانیت در دستگاه مجریه لازم است ابتدا خود ما این نقش شایسته را بازتعریف کنیم.

وی خطاب به روحانیون حاضر در این همایش، گفت: هر یک از شما یک قطره هستید که اگر به هم بپیوندید به یک دریا تبدیل می شوید هر کدام از شما شمع هایی هستید که با تجمیع آنها به چراغی تبدیل می شوید که می تواند باعث هدایت شود و اثر بخشی حضور روحانیت در دستگاه ها را پر رنگ تر می کند.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیون، حفظ تقویت و ارتقاء جایگاه معنوی روحانیت در دستگاه ها را از جمله اهداف مرکز ارتباطات دولت و روحانیت عنوان کرد و گفت: از دیگر اهداف ما کمک به تلاش های فرهنگی روحانیون دستگاه های اجرایی از طریق گسترش خدمات است.

سقای بی ریا افزود: اگر ما بتوانیم نور هدایت و معنویت را به سازمان های دولتی و سازمان های تابعه آن ببریم این امر چشم و چراغ کشور خواهد بود و بهترین راه برای فرهنگ سازی است.

وی با بیان اینکه مرکز ارتباطات دولت و روحانیت تمام تلاش خود را برای حل مشکلات روحانیون دستگاه های اجرایی از طریق قانون به کار خواهد گرفت، گفت: ممکن است در این راه خلاء ها و بن بست هایی وجود داشته باشد که ما ان شاء الله زاویه ای باز می کنیم تا این مشکلات از طریق ارائه خدمات حل شود.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت، اطلاع رسانی نسبت به سیاست ها، برنامه ها و خدمات دولت نهم با تاکید بر فرهنگ و هویت دینی را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد و گفت: مرکز ارتباطات دولت و روحانیت همان وظایف محوله به مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت را البته با یک امکانات بیشتر تعقیب می کند.

سقای بی ریا با اشاره به زمینه های رسیدن به دولت اسلامی، گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب این راه چند مرحله دارد که مرحله اول آن غلبه بر رژیم طاغوت، مرحله دوم تشکیل نظام اسلامی و تثبیت آن و مرحله سوم استقرار دولت اسلامی است.

وی ادامه داد: امروز ما در ابتدای مرحله سوم هستیم.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیون افزود: امروز کفار و استکبار از بالندگی درخت انقلاب و تثبیت آن رنج می برند و جمهوری اسلامی دشمنان خود را مایوس کرده است.

سقای بی ریا با تاکید بر اینکه دولت نهم تعبیر رهبر معظم انقلاب منادی اجرای احکام اسلامی است، گفت: هدف والای دولت اسلامی تحقق اراده جدی برای اجرای احکام و اهداف اسلامی است.

وی با اشاره به تعبیر مهندسی فرهنگی، گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند که منظور از این مهندسی این است که ما در نهایت به اعتقاد راسخ، تقید و دین برسیم بر همین اساس خواستار رفع مظلومیت از فرهنگ به این معنا شده اند. بنابراین جامعه روحانیت وظیفه خاصی در این زمینه دارد.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت در پایان با اشاره به وظایف دولت در برابر حوزه های علمیه، گفت: ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اسلامی که ابزار آن حوزه های علمیه هستند از وظایف دولت در قبال حوزه های علمیه است.

مردم پشتوانه نظام و انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این همایش حجت الاسلام سالک دبیر هیئت عالی گزینش طی سخنانی با بیان اینکه دفاع از حقوق مردم و نظام و نیز دفاع از حقوق فقه از وظایف روحانیت است، به قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: پیشکسوت مقابله با این قطعنامه ها روحانیت است.

وی مردم را پشتوانه های نظام و انقلاب توصیف کرد و گفت: ما نوکران و کفش جفت کن های مردم هستیم ما همچون تیمسارها نیستیم که به مردم دستور دهیم. مردم به عملکرد مسئولان نگاه می کنند.

حجت الاسلام سالک در ادامه با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شبهه میان جوانان، گفت: امروز دشمنان هفت هزار شبهه برای جوانان ایجاد کرده اند و خطوط قرمز ما را زیر سئوال می برند.

وی دفاع عادلانه از بیت المال در دستگاه ها، تربیت کادر و دشمن شناسی را از تکالیف و وظایف روحانیون شاغل در دستگاه های اجرایی عنوان کرد و گفت: به صرف نماز خواندن در دستگاهی تکلیف ادا نمی شود.

حجت الاسلام سالک با تاکید بر فهم بالای فقهی و سیاسی روحانیون در دستگاه گفت: روحانیون باید نهضت آزادی و نیز کسانی که خواستار نظارت بین المللی بر انتخابات ایران، متحصنین مجلس ششم و کسانی را که در کنفرانس برلین اعلام کردند که ما ولایت مطلقه فقیه را قبول نداریم را بشناسند و این مقدور نیست و این مقدور نیست جز با ارتقاء فهم فقهی و سیاسی.

دبیر هیئت عالی گزینش با اشاره به نقش روحانیت در ایجاد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به چالش های پیش روی روحانیت اشاره کرد و گفت: نگاه مادی به مسئولیت و کم کاری از جمله این چالش ها است.

وی مقابله با مخالفان سیاست های دولت نهم را از جمله وظایف روحانیون شاغل در دستگاه های اجرایی خواند و گفت: متاسفانه عده ای با مخالفت های عملی و ایجاد نارضایتی در بین مردم فضای خدمت رسانی را مختل می کنند.

حجت الاسلام سالک در ادامه با بیان اینکه هیئت عالی گزینش به دنبال گزینش مدیران میانی دستگاه های اجرایی است، گفت: آثار صلاحیت مدیران دولت نهم در کارکرد آنها و ارتقای علمی کشور در سطح بین المللی به خوبی قابل رویت است.

دبیر هیئت عالی گزینش افزود: عده ای مفسد و خناس تلاش می کنند روحانیون را در دستگاه های اجرایی آلوده کنند.

وی با اشاره به گسترش اسلام در جهان، گفت: امروز بوش و اولمرت به دست و پا افتاده اند آنها 20 سال بود که به دنبال عماد مغنیه می گشتند چون خواب آسوده را از آنها ربوده بود. دیر یا زود اروپا تن به اسلام خواهد داد، مگر می شود جلوی موج اسلامی خواهی را گرفت، پرفروش ترین کتاب در انگلیس قرآن بوده است.