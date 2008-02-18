شمار کاندیداهای تائید صلاحیت شده‌ اعتماد ملی به 102 نفر رسید

مسعود سلطانی فر مسئول ستاد اجرایی انتخابات حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: در مرحله اول بررسی صلاحیت ها توسط هیئت های اجرایی و نظارت استانها از 260 کاندیداهای مورد نظر این حزب، 68 نفر تائید شدند.

وی افزود: در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان از لیست 282 نفره تائید صلاحیت ها 22 نفر از این تشکل سیاسی تائید شدند و همچنین در فهرست 300 نفره بعدی 12 نفر از تائید صلاحیت شدگان مربوط به حزب اعتماد ملی بودند.

مسئول ستاد اجرایی انتخابات حزب اعتماد ملی ادامه داد: در میان آخرین لیست اعلام شده 3 نفر تشابه اسمی مشاهده می شود که درصورت مرتبط بودن آنان به حزب اعتمادملی به تعداد 102 نفر ما اضافه خواهند شد.

سلطانی فر با اشاره به لیست 17 نفره اعتماد ملی برای حوزه انتخابیه تهران، تصریح کرد: از این تعداد 10 نفر تائید صلاحیت شده بودند و صلاحیت 7 نفر دیگر نیز در حال بررسی است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار امیدواری کرد، شورای نگهبان با سعه صدر بیشتری به روند تائید صلاحیت ها ادامه دهد تا جمع بیشتری تائید شوند و بتوانیم با قدرت بیشتری وارد رقابتهای انتخاباتی در 24 اسفند شویم.