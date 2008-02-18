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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۱۰

/ ثبت رویدادهای ذهنی /

ساخت روباتی برای نمایش واقعی خواب

ساخت روباتی برای نمایش واقعی خواب

دانشمندان روبات منحصربفردی ساخته اند که با اتصال به انسان آنچه که فرد در خواب می بیند را در قالب حرکاتی خاص نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات که خوابگرد نام دارد می تواند آغازی بر تحقق رویای دیرینه بشر در مشاهده عینی رویدادهایی باشد که فرد در خواب می بیند.

این روبات با دریافت امواج مغزی انسان به ثبت رویدادهای ذهنی می پردازد که وی در خواب آنها را مشاهده می کند.

روبات خوابگرد پس از اتصال به فرد مورد نظر، حرکات چشم و امواج مغزی وی را به دقت ثبت می کند و رفتارهای خود را بر اساس آنها تغییر می دهد و بدین تریتیب تجسم عینی از آنچه که فرد در خواب می بیند ارایه می کند.

روبات خوابگرد

به عنوان مثال وقتی فرد مورد نظر در خواب به سمت چپ نگاه می کند، روبات خوابگرد سر خود را به سمت چپ می گرداند.

بر اساس گزارش "گیزمودو" نمایش این روبات در نمایشگاهی موسوم به "اکزیت آرت" که اخیرا در آمریکا برگزار شد حیرت کارشناسان را به دنبال داشت.

کد مطلب 640799

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