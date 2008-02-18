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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۷

اولین دوره تربیت داور قرآن کریم سطح یک در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: اولین دوره تربیت داور قرآن کریم با حضور 100 نفر از منتخبین و اساتید سراسر کشور در مشهد برگزار خواهد شد.

مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این دوره برای اولین بار در سطح کشور توسط سازمان دارالقرآن الکریم در محل مرکز آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار می شود.

محمد علیزاده اظهار داشت: طی یک هفته کلاسهای فشرده آموزشی، شرکت کنندگان با روشها و شیوه های داوری مسابقات قرائت و حفظ قرآن کریم در سطوح شهرستان آشنا خواهند شد.

وی خاطرنشان کر: در این دوره از اساتید و مدرسین کشوری و بین المللی استفاده خواهد شد.

علیزاده عنوان کرد: محل اسکان شرکت کنندگان این دوره، هتل نور مشهد خواهد بود و همچنین برنامه های فرهنگی و قرآنی دیگری برای این شرکت کنندگان در طول این دوره در نظر گرفته شده است.

مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی یادآور شد: در پایان آزمون تئوری و عملی برگزار و به برگزیدگان مدارک معتبر داوری از سوی سازمان دارالقرآن الکریم اعطاء خواهد شد.

کد مطلب 640802

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