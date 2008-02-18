مقاومت در اوج قدرت خویش است /مقاومت در بعد نظامی- امنیتی پختگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،مغنیه شامگاه سه شنبه 23 بهمن توسط رژیم صهیونیستی و در نتیجه انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده درشهر دمشق- پایتخت سوریه- به شهادت رسید.

مغنیه یکی از رهبران برجسته نظامی حزب الله در جریان جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته که با شکست رژیم صهیونیستی همراه بود به شمار می رفت.

دبیرکل حزب الله لبنان درمراسم تشییع این مبارز برجسته،با اشاره کوتاه به نقش شهید مغنیه در پیروزی جنگ 33 روزه علیه رژیم صهیونیستی، هشدار داد : امروز تنها یک کلمه می گویم،ای صهیونیستها، اگر شما واقعا خواهان جنگ تمام عیارهستید، همه جهان بشنود، ما هم آماده چنین جنگی هستیم.ما نیز مانند همه انسانها از حق مقدس دفاع از خویش برخوردار هستیم و این حق را در دفاع از سرزمین، برادران، رهبران وملت خود ادا خواهیم کرد.

این اظهارات ،رژیم صهیونیستی را در حالت فوق العاده قرار داده و وحشت بی سابقه ای را بر سران این رژیم حاکم کرده است.

اما در پی این اقدام تروریستی، منابع نزدیک به حزب الله فاش کردند: عملیات ترور عماد مغنیه با هزینه یکی از مسئولان کشورهای حاشیه خلیج فارس و حمایت فنی آمریکا و طرح اسرائیل و همکاری سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی برخی کشورهای عربی انجام شد.

"اسماعیل سکریه" نماینده مجلس لبنان در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر اظهار داشت : صهیونیستها با این اقدام تروریستی، تلاش کردند روحیه درهم شکسته شده نظامیان و جامعه صهیونیستی را پس از پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه جبران کنند.

این نماینده عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت افزود: رهبران صهیونیست با وجود ترورشهید حاج عماد مغنیه، پیروزی قابل توجهی را به دست نیاورده اند زیرا همانگونه که سید حسن نصر الله اعلام کرد، آنها فرهنگ ما را نمی شناسند ونمی توانند درک کنند که این شهادت چه تاثیری در افزایش شتاب، قدرت و انگیزه جوانان مقاومت به وجود می آورد.

سکریه تاکید کرد : واکنشی که به این جنایت داده خواهد شد، بسیار بیشتر وفراتر از پیروزی تبلیغاتی است که صهیونیستها بعد از ترور این مجاهد بزرگ به دست آورده اند.

وی درباره اینکه آیا شهادت مغنیه تاثیر منفی بر روند مقاومت در لبنان قرار خواهد گذاشت،تاکید کرد : اگر به خط مشی مقاومت دربرابر دشمن صهیونیستی بنگریم به این نتیجه خواهیم رسید که مقاومت همچنان روند رو به رشد خود را حفظ خواهد کرد روندی که جنگ 33 روزه نقطه اوج آن بود.

اسماعیل سکریه نماینده پارلمان لبنان

این نماینده مجلس لبنان تصریح کرد : مقاومت نه تنها در بعد نظامی، بلکه در بعد امنیتی هم نشان داد که از پختگی کافی برخوردار است و این مسئله از به دام انداختن "تتنباوم" ژنرال اسرائیلی کاملا مشهود است.

اسماعیل سکریه در ادامه گفتگو با مهر تصریح کرد : اکنون مقاومت در اوج قدرت خویش است وشهادت سرداری همچون عماد مغنیه می تواند شتاب بیشتر وتوانایی افزونتری را به فعالیتهایش ببخشد.

نماینده مجلس لبنان درباره سکوت سران عرب و به طور کلی جامعه جهانی دربرابر این اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی آن هم در یک کشورمستقل گفت : باید اعتراف کرد که رژیمهای عربی علیه ملتهای خود هم توطئه چینی می کنند و من اصلا تعجب نمی کنم که این رژیمها، اینگونه بی تفاوت از کنار چنین رخدادی بگذرند، زیرا به هر شکل هدف اصلی آنها رسیدن به سازشی کامل با رژیم صهیونیستی است.