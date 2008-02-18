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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۱۹

"خاطرات عاطفی" نوروز از سینما چهار پخش می‌شود

"خاطرات عاطفی" نوروز از سینما چهار پخش می‌شود

فیلم سینمایی "خاطرات عاطفی" به مدیریت دوبلاژ شروین قطعه‌ای برای پخش در ایام نوروز در برنامه سینما چهار دوبله می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم کانادایی را فرانسیس لکلرک سال 2004 بر مبنای فیلمنامه خود و مارسل بولیو ساخت. در فیلم 100 دقیقه‌ای "خاطرات عاطفی" روی دوپیس، لین رودیه، ماکا کاتو و گی تووت بازی کردند و فیلم روایتگر مردی است که پس از یک دوره طولانی کما به هوش می‌آید و ...

"در جستجوی الکساندر" نام دیگر فیلم سینمایی "خاطرات عاطفی" است که در شش رشته نامزد دریافت "جینی" جوایز آکادمی سینما و تلویزیون کانادا شد و در سه رشته بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمنامه جوایز را از آن خود کرد.

لکلرک متولد سال 1971 است و بیشتر فیلم تلویزیونی می‌سازد. "خاطرات عاطفی" دومین فیلم بلند او بعد از "دختری پشت پنجره" در سال 2001 بود. به گفته شروین قطعه‌ای فیلم "خاطرات عاطفی" برای نوروز دوبله می‌شود و هنوز گویندگان آن مشخص نشده‌اند.

کد مطلب 640806

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