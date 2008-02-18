به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم کانادایی را فرانسیس لکلرک سال 2004 بر مبنای فیلمنامه خود و مارسل بولیو ساخت. در فیلم 100 دقیقه‌ای "خاطرات عاطفی" روی دوپیس، لین رودیه، ماکا کاتو و گی تووت بازی کردند و فیلم روایتگر مردی است که پس از یک دوره طولانی کما به هوش می‌آید و ...

"در جستجوی الکساندر" نام دیگر فیلم سینمایی "خاطرات عاطفی" است که در شش رشته نامزد دریافت "جینی" جوایز آکادمی سینما و تلویزیون کانادا شد و در سه رشته بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمنامه جوایز را از آن خود کرد.

لکلرک متولد سال 1971 است و بیشتر فیلم تلویزیونی می‌سازد. "خاطرات عاطفی" دومین فیلم بلند او بعد از "دختری پشت پنجره" در سال 2001 بود. به گفته شروین قطعه‌ای فیلم "خاطرات عاطفی" برای نوروز دوبله می‌شود و هنوز گویندگان آن مشخص نشده‌اند.