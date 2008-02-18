پیروزی مدعیان در روز نخست / گلزن برتر تیم ملی ایران مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا با حضور 10 تیم از روز گذشته در اصفهان آغاز شد. در اولین دیدار تیم ایران موفق شد با نتیجه 36 بر 28 از سد تیم قدرتمند چین بگذرد که با ترکیب کامل ورزشکاران المپیکی خود در این رقابتها حضور دارد. در این دیدار رحیم مومن زاده با به ثمر رساندن 11 گل برترین گلزن و تاثیر گذارترین بازیکن میدان بود.

کره جنوبی دیگر تیم برتر بازیهای روز گذشته بود که در مقابل تیم امارات با نتیجه 36 بر27 به پیروزی رسید. البلوشی از تیم امارات با زدن 6 گل برترین بازیکن این دیدار شناخته شد.

تیم قدرتمند کویت نیز در اولین مسابقه خود با برتری 26 بر 24 بحرین را از پیش رو برداشت تا راه خود را برای کسب مقام قهرمانی در این رقابتها هموارتر کند. بازیکن شماره 20 این تیم الشماری با زدن 7 گل از سوی کمیته فنی به عنوان گلزن برتر این مسابقه معرفی شد.

در بازی آخر شب گذشته هم تیمهای ملی هندبال ژاپن و عربستان به نتیجه تساوی 28 بر28 رضایت دادند. در این دیدار نیز عنوان گلزن برتر به الحربی از تیم عربستان رسید که 10 بار موفق به گشودن دروازه ژاپن شد .

در بین گلزنان برتر روز نخست این مسابقات رحیم مومن زاده با 11 گل زده به عنوان آقای گل و تاثیر گذارترین بازیکن معرفی شد. این بازیکن تیم ملی هندبال ایران در پایان دیدار مقابل چین از ناحیه مچ پا آسیب دید اما از نظر پزشکان و مربی تیم کشورمان آسیب دیدگی وی جدی نبوده و به مسابقه دوم می رسد.

برنامه بازیها در روز دوم - دوشنبه 29 بهمن ماه :

گروه اول

* بحرین - لبنان، ساعت 16

* چین - کویت، ساعت 20

گروه دوم

* قطر - امارات، ساعت 18

* کره جنوبی - ژاپن، ساعت 22