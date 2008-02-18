به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، دکتر محمد عزب استاد تمدن اسلامی در دانشگاه سوربن پاریس گفت: اشاعه اسلام هراسی به واسطه اقدامات گروه های رسانه ای غربی به وجود آمده که هراس از اسلام و مسلمانان را به ویژه پس از یازدهم سپتامبر ترویج کردند.

وی افزود: این مشکل به وسطه سوء رفتاری برخی مسلمانان که ازتغییر و برقراری ارتباط با غیر مسلمانان وحشت دارند نیز تشدید شده است . ما باید ارتباطهای خود را غیر مسلمانان افزایش داده و برای آنها توضیح دهیم که اسلام چیست و دستاورهای مسلمانان در عرصه هنر و علم به چه صورت بوده است.

وی دیروز یکشنبه 28 بهمن ماه طی همایش فارغ التحصیل الازهر مصر در مالزی یادآور شد: به عنوان مسلمان باید دیگران را درباه دین خود مطلع کرده و ذهن خود را به روی دنیا نبندیم.

علی السید عبدالرحمان هشم مشاور امور دینی رئیس جمهور امارات متحد عربی از مسلمانان خواست به رویدادهایی چون چاپ مجدد کاریکاتورهای موهن درباره پیامبر با احساسات پاسخ ندهند چرا که تظاهرات کردن راه حل پاسخ به این مشکلات نیست.

این همایش 4 روزه از 15 تا 18 فوریه ( 26 تا 29 بهمن ماه ) با هدف ارتباط میان میراث گذشته مسلمانان و عصر معاصر با مشارکت بیش از 50 اندیشمند فارغ‌التحصیل از دانشگاه الازهر مصر و 100 فارغ التحصیل الازهر از دیگر کشورهای اسلامی در مالزی برگزار شد.

