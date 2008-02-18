کلینیک سراسری مربیگری و داوری شنای موزون برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کلینیک با هدف توسعه کیفی و کمی رشته نوپای شنای موزون برگزار می شود و کار تدریس کلاس عملی و تئوری فوق الذکر را مدرس مصری فدراسیون جهانی شنا، خانم امل الفار (Amal Elfar) برعهده خواهد داشت.

کمیته شنای موزون بانوان فدراسیون شنا از 50 مربی و داور سراسر کشور جهت حضور در کلینیک ارتقای درجه داوران و مربیان دعوت به عمل آورده است.

براساس زمانبندی اعلام شده، کلاس های تئوری و عملی مربیگری صبح ها از ساعت 8:30 لغایت 12 و دروس تئوری و عملی داوری عصرها از ساعت 13:30 لغایت 16 برپا خواهد شد.

دوره شنای موزون بانوان، سه شنبه هفتم اسفند ماه سالجاری با برگزاری آزمون نهایی به پایان می رسد.