  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۴۹

کلینیک سراسری مربیگری و داوری شنای موزون برگزار می شود

کلینیک سراسری مربیگری و داوری شنای موزون، جهت ارتقای مربیان و داوران در جه 3 به درجه 2 سراسر کشور از چهارشنبه با حضور مدرس مصری فینا در استخر ورزشگاه آزادی به مدت هفت روز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کلینیک با هدف توسعه کیفی و کمی رشته نوپای شنای موزون برگزار می شود و کار تدریس کلاس عملی و تئوری فوق الذکر را مدرس مصری فدراسیون جهانی شنا، خانم امل الفار (Amal Elfar) برعهده خواهد داشت.

کمیته شنای موزون بانوان فدراسیون شنا از 50 مربی و داور سراسر کشور جهت حضور در کلینیک ارتقای درجه داوران و مربیان دعوت به عمل آورده است.

براساس زمانبندی اعلام شده، کلاس های تئوری و عملی مربیگری صبح ها از ساعت 8:30 لغایت 12 و دروس تئوری و عملی داوری عصرها از ساعت 13:30 لغایت 16 برپا خواهد شد.

دوره شنای موزون بانوان، سه شنبه هفتم اسفند ماه سالجاری با برگزاری آزمون نهایی به پایان می رسد.

کد مطلب 640813

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها