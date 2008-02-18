به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کاووس حسن لی دبیر علمی دومین همایش روز جهانی شعر از برگزاری برنامه های متنوع ادبی در این مراسم خبر داد و گفت: استادانی از دانشگاه های ایران برای ایراد سخنرانی درباره شعر و شاعران ایرانی در این همایش شرکت خواهند کرد.

به گفته وی، علی اصغر باباصفری استاد دانشگاه اصفهان با مقاله "دهلی شیرازی و تاثیر او در مثنوی سرایی عاشقانه و تمثیلی"، محمد کاظم کهدویی استاد دانشگاه یزد با مقاله "سهم سعدی در کتابهای درسی افغانستان"، سید احمد پاشایی از دانشگاه سنندج با مقاله "تاثیر سعدی بر ادبیات کلاسیک کردی"، ابوالقاسم رادفر از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با مقاله "نعمت خان عالیه شیراز، شاعر، نویسنده، مورخ و شوخ طبعی هجو پرداز" از جمله مهمانان این همایش هستند.

همچنین حکیم آذر از دانشگاه شهرکرد با مقاله "اثرپذیری شاعران سبک هندی از عرفی شیرازی"، علیرضا مظفری استاد دانشگاه ارومیه با مقاله "بازتاب رندی شاعران فارسی در غزلیات فضولی بغدادی"، محمد حسین کرمی استاد دانشگاه شیراز با مقاله "سعدی در خجند" و... دیگر مدعوین این مراسم اند.

سعید زاهد دبیر همایش روز جهانی شعر نیز به مهر گفت: قرار است تالار "صدرا و سینا" که متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز است برای این مراسم مهیا شود. 26 اسفند شب افتتاحیه است. در این شب قرار است از پروفسور درمه ایتالیایی که اشعار حافظ را به آن زبان ترجمه کرده است، تجلیل شود.

مدیر بنیاد فارس شناسی اضافه کرد: اجرای شبهای شعر پیشکسوتان، جوانان شیرازی و شب شعر بومی سرایان و شعرای اهل سنت، برگزاری نمایشگاه های تجسمی در قالب تذهیب و خوشنویسی، انتشار تصحیح "اشترنامه" به وسیله دکتر کاووس حسن لی و یک کتاب تالیفی درباره سعدی نوشته دکتر صیاد کوه و نیز مجموعه مقالات نخستین روز جهانی شعر با عنوان "غبار زدایی از مسیر تماشا" از دیگر برنامه های همایش است.

دومین همایش روز جهانی شعر که 26 اسفند در تالار "صدرا و سینا" دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزارمی شود تا اول فرودین ادامه خواهد داشت.